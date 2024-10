Casimir Arajol cedeix al Consell General més de 500 llibres que fan referència a Andorra

Carles Ensenyat i Casimir Arajol segellant el conveni de cessió (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, i Casimir Arajol han signat aquest dilluns al migdia el conveni pel qual Arajol cedeix al Consell General una part del seu fons bibliogràfic, en concret aquells llibres que fan referència a Andorra, que ascendeixen a més de 500 volums. En el recull de llibres hi ha publicacions de totes les disciplines, sobre història, geografia, dret, economia, etnografia, i altres documents que no són llibres. També hi consten fulletons, revistes, guies de viatges i una col·lecció de mapes d’Andorra de gran valor cartogràfic.

La biblioteca conté edicions en altres llengües que la catalana, com són l’anglès, francès, castellà, rus, alemany, japonès, entre d’altres, la qual cosa evidencia la importància del fons bibliogràfic, aportant una mirada d’Andorra des de fora.

Entre el primer recull, que conté 374 exemplars, destaquen dos exemplars del segle XVII: “Historie des comptes de Foix, Bearn et Navarre” de Pierre Olagaray editat l’any 1629, el més antic de la col·lecció, i “Marca Hispànica” de Pere de Marca de l’any 1688. Encara que la gran majoria dels llibres són del segle XIX i de principis del segle XX.

El conveni estipula que la cessió es fa per un període de deu anys i a partir d’aquí es renovarà per períodes de deu anys si les parts no manifesten el contrari. Aquesta cessió bibliogràfica donarà lloc a una nova biblioteca, que portarà el nom de Casimir Arajol, situada al cap de casa de la Casa de la Vall, on històricament, fins als anys seixanta del segle passat, hi havia hagut la biblioteca del Consell General.

El nou espai obrirà al públic un cop finalitzin les obres de remodelació de la Casa de la Vall, previstes per a l’any vinent.