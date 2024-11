Casal agraeix la tasca dels Banders, en especial pel seguiment de l’os amb 7 exemplars diferents identificats aquest 2024

Un agent del Cos de Banders (SFGA)

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha agraït el “compromís diari” del Cos de Banders que “beneficia al conjunt de la comunitat” i també permet “continuar gaudint d’un país de muntanya i ple de biodiversitat”. Ho ha fet en el marc de la celebració del patró del Cos, Sant Francesc d’Assís, que ha reunit els agents i diversos càrrecs públics a les dependències del departament a Encamp.

Durant el discurs, Casal ha fet especial èmfasi en tot el seguiment que s’ha dut a terme el darrer any per part del Cos al tomb de l’os bru a Andorra. La tasca de seguiment “és representativa i descriptiva del compromís de tots els efectius”. El seguiment de l’os és una tasca compartida entre el Cos de Banders i el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i es du a terme gràcies als diferents punts de control sistemàtic i equipats de càmeres fototrampeig, així com dels indicis que es poden trobar a la muntanya. Durant el 2024, gràcies al seguiment, Casal ha recordat que s’han identificat un total de 7 exemplars diferents, un dels quals estava acompanyat d’una cria. “Podem afirmar que Andorra forma part de la zona d’influència o hàbitat de 8 exemplars d’os bru”.

Un fet, que per a Casal, també demostra que hi ha un manteniment dels hàbitats naturals. Tot i això, ha emfatitzat que s’ha pogut aprovar de forma proactiva el Reglament de compensació pels danys que pugui ocasionar al sector primari una espècie en perill d’extinció com pot ser l’os, una “eina cabdal que dona resposta a la demanda del sector”.

Per altra banda, el ministre també s’ha congratulat per la bona feina que s’ha impulsat de forma col·lectiva entre tots els departaments i també amb la Federació de Caça i Pesca per a impulsar la nova Llei de caça. El text, que passarà pel ple del Consell General en les pròximes setmanes, permet simplificar el redactat del text, concretar els conceptes i detallar les infraccions per a aplicar una ponderació diferent quan realment hi ha hagut mala fe per part de caçador, entre altres aspectes. Finalment, també ha volgut destacar que el cos treballa per a desplegar els plans d’igualtat, que ja estan fets, i fomentar la incorporació de dones agents.

En una línia similar també s’ha expressat del director del Cos de Banders, Ferran Teixidó, qui ha encoratjat als agents del cos a “continuar treballant amb la mateixa implicació i vocació, recordant que el futur i el reconeixement del cos està en les vostres mans”.