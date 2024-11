Esade i Andbank creen la Chair en Empresa Familiar per a impulsar-ne el desenvolupament i la sostenibilitat generacional

Segellada la creació de la Chair of Family-Owned Enterprises (CFOE), conjuntament, entre Andbank i Esade (Andbank)

Esade i Andbank han creat la Chair of Family-Owned Enterprises (CFOE), una col·laboració pionera amb visió global que té com a objectiu fomentar la recerca, el desenvolupament i la difusió de coneixement, així com la formació integral de les famílies empresàries, tant en l’àmbit de l’administració de les seves empreses com en el de les seves family offices, incloent-hi el govern i la gestió de la relació família-empresa, la gestió del patrimoni familiar i el manteniment de la identitat i del propòsit comú. Amb una durada inicial de cinc anys, aquesta iniciativa abordarà els reptes recurrents amb què es troben les famílies empresàries, per a proporcionar les eines i estratègies que permetin afrontar amb èxit aquests reptes.

“Les empreses familiars són essencials no tan sols en la generació d’ocupació, sinó també com a agents de canvi en les polítiques econòmiques i socials. En no estar tan condicionades per les dinàmiques corporatives a curt termini, poden invertir en projectes innovadors i sostenibles, donar suport a l’emprenedoria i participar en fòrums globals per tal d’abordar problemes complexos. La seva influència pot modelar un futur més inclusiu i equitatiu”, ha afirmat María José Parada, directora de la Chair of Family-Owned Enterprises, professora de Departament de Direcció General i Estratègia d’Esade i investigadora de l’Esade Entrepreneurship Institute.

“En un entorn global que canvia constantment, les empreses familiars continuen essent el pilar de l’economia. Són claus per al desenvolupament de les comunitats i és fonamental que es mantinguin al llarg del temps”, ha explicat Carlos Aso, CEO del Grup Andbank.

Nely Mayoral, directora global de la Unitat de Family Office del Grup Andbank, està convençuda que “amb aquesta col·laboració les famílies empresàries podran accedir a uns coneixements específics, a les millors pràctiques i a les tendències en gestió empresarial i patrimonial familiar, i que serà un punt de trobada per a establir relacions amb altres grups familiars”.





Visió a llarg termini

Les empreses familiars són un pilar essencial per al creixement i l’estabilitat econòmica de molts països, ja que solen operar amb una visió a llarg termini que les permet generar ocupacions de qualitat i contribuir al desenvolupament local. Aquestes organitzacions, que representen un alt percentatge del teixit empresarial mundial, aporten més del 70% de l’ocupació en moltes economies, la qual cosa les consolida com a bases del benestar social i econòmic -a Espanya, són 9 de cada 10 empreses-. Impulsades per la vocació de servei, aquestes empreses cerquen el benestar de les generacions futures i l’enfortiment dels llaços socials a les comunitats on operen.

La Chair neix amb la voluntat de crear un espai de diàleg i aprenentatge compartit entre l’acadèmia i les diferents empreses familiars i famílies empresàries. En aquest sentit, les activitats programades estan orientades a la generació i l’intercanvi de coneixements, a la formació contínua, a la reflexió crítica de la pràctica i a l’establiment de vincles que permetin abordar les necessitats reals, actuals i futures, dels participants. Aquest espai no tan sols facilita la transferència de coneixements, sinó que promou llaços que han de permetre als membres actuar com a agents de canvi, que impactin positivament en les seves comunitats i sectors i en l’entorn en general.

Des de la seva fundació, Esade ha tingut una connexió molt estreta amb les empreses familiars i ha desenvolupat diversos programes orientats a la seva gestió. Aquesta trajectòria culmina ara amb la creació de la Chair of Family-Owned Enterprises, en el marc del grup de recerca The Global Business Family Initiative de l’Esade Entrepreneurship Institute. La Chair, concebuda amb un esperit de cocreació de coneixement junt amb el Grup Andbank, reforça el compromís d’Esade a favor de la recerca i el desenvolupament acadèmic en la gestió de les empreses familiars. El Grup Andbank, entitat de propietat familiar amb la tercera generació involucrada, té la voluntat decidida de contribuir al desenvolupament del coneixement de les empreses familiars, tant per la seva pròpia condició d’empresa familiar com per la seva activitat d’assessorament a famílies empresàries.





Sobre Andbank

Andbank és una entitat especialitzada en banca privada i gestió integral de grans patrimonis. L’entitat, que va tancar 2023 amb un volum de negoci de 24.232 milions d’euros, es distingeix per comptar amb una xarxa de banquers i especialistes amb àmplia experiència en l’assessorament i la gestió de patrimonis. El model de negoci de Andbank Espanya es basa a oferir un servei integral de gestió patrimonial a través d’especialistes en diversos àmbits: gestió d’inversions i mandats personalitzats, family office, planificació patrimonial i fiscal o inversions alternatives i ESG. Un dels eixos d’actuació fonamentals de l’entitat és la seva activitat d’RSC, que està orientada a secundar diferents iniciatives que contribueixin a crear una societat millor. L’entitat col·labora amb diferents organitzacions com CRIS contra el càncer, Fero (Fundació de Recerca Oncològica), Fundació Amb tu i Sant Joan de Déu amb l’objectiu d’aportar i ajudar a recaptar fons per a la lluita contra el càncer. A més, Andbank Wealth Management, gestora de IIC’s de Andbank a Espanya, està adherida als Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI, per les seves sigles en anglès).





Sobre Esade i Esade Alumni

Fundada en 1958, Esade és una institució acadèmica global, amb campus a Barcelona i Madrid, que és present a tot el món mitjançant aliances internacionals i acords de col·laboració amb 185 universitats i escoles de negocis. Cada any, 12.000 alumnes de més de 100 nacionalitats participen en programes dels seus tres centres acadèmics: Business School, Law School i Executive Education.

Esade Alumni, l’associació d’antics alumnes de Esade que ha estat reconeguda com a associació d’utilitat pública, és una comunitat global i diversa de més de 73.000 professionals que treballen pel progrés de les organitzacions i l’impacte positiu en la societat. Esade ocupa destacades posicions en els principals rànquings mundials, com els del Financial Times, The Economist, QS o AméricaEconomía, que avalen l’excel·lència del model acadèmic i l’experiència educativa en Esade, així com el prestigi del seu professorat i la recerca d’impacte social.

Esade és membre de la Universitat Ramon Llull.

