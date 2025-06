“Carretera i Manta” celebra els seus 30 anys en antena i el 40è aniversari de RàdioSeu

30 anys de programa Carretera i Manta a RàdioSeu

RàdioSeu ha encetat aquesta setmana la seva programació d’estiu, que té com a emblema un any més ‘Carretera i Manta’, un programa-concurs que ha esdevingut un referent de la ràdio local catalana. A més a més, la d’enguany serà una edició molt especial, perquè se celebren els 30 anys de ‘Carretera i Manta’ i el 40è aniversari de RàdioSeu. Per això, aquesta doble commemoració també tindrà una presència important al llarg de l’estiu en els continguts del programa.

L’espai estiuen combina la participació dels oients amb les entrevistes sobre temes i activitats locals, tant als estudis situats al Passeig del Parc -on els vianants poden veure des del carrer com es fa el programa- com també amb connexions a diferents indrets de la ciutat mitjançant la unitat mòbil. L’espai continuarà fins al final de l’estiu, amb la programació especial de la Festa Major de la Seu, de la qual RàdioSeu n’és l’emissora oficial. I culminarà amb un programa en què es farà una aportació a un projecte solidari local, amb el suport de Simac Electrònica, i se sortejarà entre totes les trucades rebudes un viatge ofert per CadíTours.

Tal com és habitual a l’inici de la temporada d’estiu, ‘Carretera i Manta’ ha començat conversant amb l’alcalde de la Seu d’Urgell. A l’entrevista, Joan Barrera, ha parlat d’algunes de les moltes activitats culturals i lúdiques que hi ha previstes per aquests mesos a la ciutat, com per exemple la nit de Sant Joan, la Matinal Motera de Ben Xops, l’esdeveniment Swingin’ Cadí, els cicles Insomni i Imaginària, el Festival de Música Antiga dels Pirineus, la Trobada amb els Acordionistes (que enguany celebrarà la seva 50a edició), el Retaule de Sant Ermengol i la Festa Major, a més de moltes altres activitats de caire local.





Suport a l’activitat local i premis

Des d’aquesta setmana, i al llarg de tot l’estiu, s’ofereix la possibilitat de participar al concurs, tot trucant al telèfon 973 36 06 17, i guanyar premis gràcies al suport de diversos patrocinadors i col·laboradors, que hi aporten desenes d’obsequis.

‘Carretera i Manta’, dirigit i presentat per Ignasi Cervera i amb la producció de Pep Graell i Marta Pujantell, s’emet de dilluns a divendres al migdia (11.30-13.00 h) pel 107.2 FM i també des del web www.radioseu.cat.

Un altre eix de l’espai és el suport a activitats i projectes locals, tot fent-se ressò de tota mena d’iniciatives que es duen a terme a l’estiu a la Seu, l’Alt Urgell i el Pirineu. Els patrocinadors són un conjunt d’empreses ben vinculades a l’activitat econòmica i social de la zona.