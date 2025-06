Les principals amenaces d’aquest 2025

Les empreses cada cop inverteixen més en la seva ciberseguretat (AMIC)

Hornetsecurity, líder global en solucions de ciberseguretat, ha identificat les principals tendències de ciberseguretat que marcaran el dia a dia de les empreses durant el present 2025.

“Com cada any, el nostre equip del Security Lab ha analitzat la situació del sector per a estudiar les tendències d’atac i ajudar els negocis a avançar-se a les amenaces i entendre els possibles canvis que es donaran en la indústria”, comenta Daniel Hofmann, CEO de Hornetsecurity. “De fet, per exemple, els dispositius IoT continuen sent la baula més feble de les xarxes empresarials: només en els cinc primers mesos de 2024 els atacs a aquests dispositius van créixer un 107% en comparació amb el mateix període de 2023”.

Entre les tendències en ciberseguretat més importants que caldrà tenir en compte en aquest 2025 es troben les següents:

– Increment dels “deep fakes” amb IA. La creació de vídeos i àudios tan realistes que semblin persones reals permetrà elaborar missatges de phishing o tendències públiques molt més convincents. El resultat serà clar: una pèrdua de confiança en el que veiem i sentim en internet.

– Un nou front de batalla: els atacs als LLM. Aquests models de llenguatge són vulnerables a uns certs tipus d’atacs, com el robatori de dades o els anomenats jailbreaks (manipulació de les dades del model per a confondre’l). Aquestes bretxes posaran en risc no sols la seguretat, sinó també la confiança que dipositem en aquests sistemes.

– La figura del responsable de compliment dins de les empreses cobrarà més rellevància que mai. El seu paper serà clau per a gestionar els nous marcs reguladors (NIS2, DAURA, CRA, KRITIS, etc.), ja que implementar-los exigirà un esforç i uns recursos considerables.

– La nova amenaça que apunta en l’horitzó: la computació quàntica. Els experts xifren en deu anys el temps necessari perquè vegem a ordinador quàntic trencar la criptografia actual (al dia en què aquestes màquines estiguin operatives se’n diu el “Q-Day”).

– Encara que el 2024 hem vist que les interfícies de xat amb IA i altres eines automatitzades han resultat ser encara més útils per als defensors que per als atacants, el 2025, els delinqüents se secundaran cada vegada més en la IA per a triar el millor moment per a llançar els seus atacs i el mètode més adequat per a fer-lo. Aquesta tecnologia analitzarà les dades i decidirà quan donar el cop perfecte.





Per Tecnonews