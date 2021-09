Carme Junyent farà la lliçó inaugural del curs acadèmic 2021-2022

La lingüista M. Carme Junyent participarà a l’acte oficial d’inauguració del curs acadèmic 2021-2022 a Andorra, que tindrà lloc a l’auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, a Sant Julià de Lòria, el divendres 1 d’octubre de 2021 a les 11.00 h. Convidada per la Universitat d’Andorra (UdA), Junyent hi pronunciarà la lliçó inaugural, titulada De la llengua no sexista a la llengua inclusiva: ha servit d’alguna cosa?, en què prendrà part en l’actual debat sobre el discurs i el gènere. A causa de les mesures sanitàries establertes, l’aforament serà limitat, i per aquest motiu l’acte es retransmetrà en directe pel canal YouTube de la Universitat d’Andorra.

La doctora M. Carme Junyent Figueras (Masquefa, Anoia, 1955) és professora de Lingüística general a la Universitat de Barcelona. És fundadora i directora del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) i del Grup de Lingüistes per la Diversitat (GLiDi). Té una llarga trajectòria de divulgació científica en l’àrea de les llengües amenaçades, els processos de substitució i els valors de la diversitat lingüística, molt especialment en l’àmbit educatiu, en el qual ha contribuït al llarg dels anys amb diverses publicacions i un gran nombre de conferències, seminaris, xerrades i formacions als centres. Els llibres més recents que ha coordinat, El català, la llengua efervescent i Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou, han estat diverses setmanes a la llista dels més venuts de no ficció en català.

El curs acadèmic 2021-2022 serà formalment inaugurat pel cap de Govern, Xavier Espot, en companyia del rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, i del cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral. L’acte inclourà la graduació de la promoció 2021, amb el lliurament de títols oficials a càrrec de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla.