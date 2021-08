Canillo celebra el tradicional pas de la vacada

Canillo ha celebrat aquest divendres el pas de la vacada, després del sanejament que van rebre els més de dos-cents caps de bestiar de la parròquia durant la setmana passada.

Es tracta d’una tradició que simbolitza una pràctica ramadera molt antiga, que es concreta en el pas pel fons de la vall del bestiar vaquí que surt de Ribaescorjada i del pla de les Pedres i que es dirigeix al Maià i a la Portella. Posteriorment, un cop hi hagi pasturat en aquestes terres, baixarà a Incles. Els ramaders, acompanyats pel vaquer de la parròquia i per membres de la corporació, han estat els encarregats de guiar i dur els animals cap a la nova destinació.

Com sempre, l’acte ha aixecat força expectació, ja que el bestiar en ramat travessa la carretera nacional a Bordes d’Envalira, una situació força atípica. Els visitants que es troben amb aquesta tradició, que han d’aturar el seu vehicle durant el temps que es dona pas a les vaques, aprofiten per a immortalitzar el moment amb fotografies i vídeos, com un atractiu turístic anecdòtic més.