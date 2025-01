Cande Moreno, 38a al de descens de Garmisch-Partenkirchen

Cande Moreno, al descens WC de Garmisch. Foto: Millo Moravski Agence Zoom

L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, continua millorant en el seu rendiment. Un any després de la seva greu lesió de genoll, la seva estrena en cursa a la Copa del Món de Garmisch-Partenkirchen (Alemanya) ha estat molt positiva. Tant que ha finalitzat 38a amb el dorsal 40, en una pista molt complicada i amb un esquí molt sòlid.

El seu crono ha estat de 1.39.50, a 3.67 de la guanyadora, la italiana Federica Brignone (1.35.83), i a 1.11 de la 30a posició -la suïssa Joana Haehlen, 1.38.39- que dona accés als punts de Copa del Món. També com a dada important, l’andorrana ha acabat avui a 0.52 de l’austríaca Nadine Fest, que va ser la vencedora de totes les curses de velocitat de la passada Copa d’Europa de Zauchensee, on Cande Moreno també hi va ser lluitant per a agafar el millor estat de forma de cara, precisament, a aquest debut a la Copa del Món de Garmisch.

A la cursa, Moreno marcava el 21è temps al primer sector, el 32è al segon i el 43è al tercer, per a ser el 47è temps al quart sector, el 36è al cinquè parcial i el 41è a l’últim, abans de creuar la meta amb el +3.67 que la deixava, finalment, 38a.

Per altra part, aquest dissabte, Jordina Caminal també ha estat a aquesta Copa del Món, en el seu cas fent d’obridora, el que suposa una suma important d’experiència per a ella, per a pròximes temporades en què pugui competir a la Copa del Món, i pel que significa començar a conèixer la pista de Garmisch.

Diumenge, última jornada d’aquesta cita alemanya, amb la cursa de supergegant, des de les 11:00h.





Xoque Bellsolà, entrenador de l’esquiadora andorrana: “Un dia molt positiu per a la progressió que estem tenint. La Cande està en mode de ficar mànegues a baix i fer una bona feina. Fins la meitat del traçat estava entre els 30, però abans del salt un pas d esquerra li fa perdre velocitat i això ens perjudica per a la resta. En tot cas és un dia molt bo per a nosaltres. El que estic molt content és perquè el que diem es fa a la pista. Està acabant les mànegues i està construint molt i molt bé, i més si mirem que està tornant de la lesió, i que ha arribat a la competició a mitjans de la Copa del Món, amb tota la resta competint normalment descensos. I avui ha estat un descens llarg, de més d’un minut i mig, i ho ha treballat molt bé.

És un dia súper positiu. La cirereta hagués estat agafar els 30, però és la primera Copa del Món i estem contents amb aquest resultat i sobretot per l’evolució que està tenint. També vull fer una menció a la Jordina, que avui també ha obert la pista, l’ha dominat i ha esquiat bé, i que sobretot l’ha afegit a la seva experiència, per a conèixer-la de cara al futur. Si tornem, ella ja l’ha tastat, i això és molt, molt important”.