Cancel·lat el primer entrenament a la Copa del Món de descens a Sankt Moritz amb Roger Puig

Roger Puig, esquiador andorrà de para esquí (FAE)

La Copa del Món de para alpí començava avui dijous per a Roger Puig amb un primer entrenament de descens a Sankt Moritz (Suïssa), però la neu a la pista, massa tova, ha obligat a cancel·lar la sessió. La pista es troba en bones condicions i el temps millora amb el pas dels dies, segons han explicat des de l’staff de Puig, però avui no s’ha pogut dur a terme l’entrenament per seguretat.

Així, demà divendres es preveuen dos entrenaments seguits a la pista de cursa. L’hora prevista d’inici és a les 10:30 hores. Les carreres estan programes per a dissabte i diumenge, també amb el mateix horari.