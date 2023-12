Afers Exteriors aporta més de 70 mil euros a diversos projectes de cooperació internacional

Més de 70.000 euros atorgats pel Govern a projectes de cooperació internacional (SFGA)

El Govern ha aprovat diverses contribucions voluntàries per a projectes de cooperació internacional amb una aportació econòmica total de més de 70.000 euros per a quatre programes diferents. En concret, l’Executiu ha decidit fer una aportació de 40.000 euros al projecte ‘Escalant solucions climàtiques per a infants: Eco-Pobles al Sud de Madagascar’ impulsat pel Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF.

L’objectiu és respondre a la greu crisi climàtica que pateix la regió del Sud de l’illa Androy. Per a poder limitar els efectes del canvi climàtic, UNICEF vol transformar 20 pobles ja existents en pobles sostenibles i amb estructures de sanejament i alhora es vol dotar les escoles i els centres de salut dels pobles amb panels solars per a garantir l’accés a una electricitat renovable.

Per altra banda, es contribueix amb 19.200 euros a la plataforma Global per als Estudiants Sirians per al finançament de dues beques d’estudis. La finalitat d’aquesta plataforma és unir esforços i sinèrgies per a oferir un mecanisme d’urgència per a donar suport als estudiants sirians. Aquest programa va començar a ser operatiu al 2014 i permet a estudiants sirians de continuar els seus estudis després d’haver-los interromput a causa de la guerra.

També s’han atorgat prop de 14.000 euros a dos projectes impulsats per entitats andorranes com són Mans Unides i Càritas Andorra. El primer té per voluntat construir un sostre captador d’aigua al districte Kisoro, Uganda i el segon té l’objectiu de contribuir a l’economia familiar i garantir l’accés als processos de rehabilitació de les persones amb discapacitat a Bolívia.

Finalment, i al marge de la cooperació internacional, el Govern ha aprovat el tercer pagament de les Operacions per al Manteniment de la Pau de l’ONU per a l’any 2023. Aquesta contribució obligatòria s’hi destina un total de 74.020 USD per a quatre programes diferents: Força Interina de les Nacions Unides al Líban que el seu mandat és vetllar per l’alto al foc i garantir l’accés d’ajuda humanitària a la població civil; per a la Missió de les Nacions Unides per a la Organització d’un Referèndum al Sàhara Occidental; per a les operacions de manteniment de la pau per a controlar la frontera entre Sudan del Sud i Sudan del Nord i, per últim, per a la Missió a la República Centreafricana que té com a mandat la protecció de la població civil i dels drets humans.