Plat de calamars amb ceba (Getty images)

Per a aquesta setmana la proposta de recepta té als calamars com a protagonista. Tot i que a la planxa amb una mica d’all i julivert ja són exquisits, la seva versatilitat a la cuina ens permet elaborar-los de moltes formes. Per exemple, amb una bona salsa també són molt bons. No obstant, en aquesta ocasió oferim una recepta de calamars amb ceba, una altra opció que agrada a molta gent.

Ingredients (per a 4 persones):

1 kg de calamars frescos

3 cebes grans

3 grans d’all

1 tomàquet madur (opcional)

1 fulla de llorer

1 got de vi blanc sec

Oli d’oliva verge extra

Sal i pebre al gust

Julivert fresc (per a decorar)





Preparació:

Preparació dels calamars: Neteja bé els calamars. Si ho prefereixes, pots demanar a la peixateria que ho facin per tu. Assegura’t de retirar la ploma (l’estructura interna transparent) i renta bé les bosses i les potes. Un cop nets, talla els calamars a rodanxes no massa gruixudes.

Ceba caramel·litzada: Pela les cebes i talla-les a rodanxes fines. A continuació, posa una paella gran al foc amb un bon raig d’oli d’oliva verge extra. Quan l’oli estigui calent, afegeix la ceba i cuina-la a foc lent. És important fer-ho amb paciència perquè es vagi caramel·litzant lentament sense cremar-se. Això pot trigar uns 20-25 minuts, però és el que donarà aquell sabor dolç i profund al plat.

Afegeix els alls i el tomàquet: Quan la ceba estigui ben daurada i tendra, afegeix els alls tallats a làmines fines i deixa’ls coure durant un parell de minuts més. Si vols, pots afegir un tomàquet madur ratllat per a donar un toc més ric al plat. Remena bé perquè es barregin els sabors.

Cuinar els calamars: Ara és el moment d’afegir els calamars tallats a la paella. Remena-ho tot bé i deixa que els calamars es coguin durant uns 5-7 minuts, fins que comencin a canviar de color. Els calamars han de quedar tendres, però no cuits en excés.

Desglaçat amb vi blanc: Quan els calamars estiguin cuits, aboca el got de vi blanc sobre la paella i afegeix la fulla de llorer. Deixa que el vi es redueixi a foc mitjà, uns 5 minuts aproximadament, fins que quedi una salsa lleugera i amb tots els sabors concentrats.

Rectificar de sal i pebre: Quan la salsa hagi reduït, rectifica de sal i pebre al gust. Si vols, pots afegir una mica més de julivert fresc picat per damunt abans de servir per a donar un toc de frescor.