Caixes d’art de mel i torró amb valor social, un projecte inclusiu i exclusiu

La Fundació Privada Meritxell, l’empresa catalana Torrons i Mel Alemany, Grans Magatzems Pyrénées i el Museu Carmen Thyssen Andorra presenten la col·lecció Art Cru: unes caixes de regal d’edició limitada amb una selecció de productes gurmet de la marca, premiats als Great Taste Awards, considerats els Òscars de l’alimentació delicatessen. La característica especial de les caixes de fusta és que estan il·lustrades amb dibuixos de dues usuàries de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, que han rebut com a premi un lot de productes exclusius en un acte privat —degut a les condicions sanitàries—, juntament amb les dues finalistes.

Tal com va explicar la responsable del servei ocupacional Xeridell, Dolors Martínez, la col·laboració en el projecte havia d’implicar als usuaris tal com ho fa també Torrons i Mel Alemany a les terres de Lleida, convocant un concurs d’obra gràfica en el qual hi col·laboraven diferents tallers especials de treball: “l’obra guanyadora de les 20 finalistes va ser decidida per la votació de persones ateses en diferents serveis de la Fundació; en aquesta edició la temàtica era representar el Nadal”. Posteriorment es va definir un jurat extern amb totes les parts implicades, l’empresa productora (Torrons i Mel Alemany), la que comercialitzarà les caixes (Grans Magatzems Pyrénées) i també el Museu Carmen Thyssen Andorra, amb qui la Fundació col·labora en tot el que té a veure amb l’art; a més de comptar amb un representant del patronat de la Fundació.

La caixa està pensada per ser “un regal dolç amb valor social que pugui adquirir-se tot l’any i expressa la nostra vinculació amb el tercer sector, amb el que mantenim una estreta relació, ja que a l’equip d’Alemany hi treballen 60 persones de 4 entitats de les Terres de Lleida”, tal com explica el gerent de Torrons i Mel Alemany, Ferran Alemany. “Comercialitzem aquest producte a Grans Magatzems Pyrénées, i ens va semblar coherent per a aquest 2020 donar-hi el mateix valor social que a casa nostra, per això vam proposar a la Fundació ser-ne partícip”.

Emmarcada en un projecte solidari, Art Cru té la vocació de proposar productes gurmet d’alt nivell sense processar i en què l’important és l’expressió, l’autenticitat més enllà de la formalitat. Per la seva part, Teresa Areny, cap de projectes del Museu Carmen Thyssen Andorra, ha felicitat els participants i ha recordat que “l’art és una de les branques culturals més universals. L’expressió artística és una eina que no necessita cap traducció i a través de la mirada més pura pot tenir diferents interpretacions. Estem orgulloses de col·laborar un any més amb aquest projecte que dona veu a uns artistes molt apreciats pel museu”.

Els dibuixos d’Elena Font i d’Esther Coma són els que s’han reproduït a les caixes que es comercialitzen des d’aquest dimarts a la botiga de la FPNSM, al Museu Thyssen Andorra i a Grans Magatzems Pyrénées, al preu de 25 €, com ha explicat Albert Sabí, de la

central de compres d’alimentació de Grup Pyrénées, que ha aprofitat per recordar que “la segona edició d’aquest projecte neix amb la voluntat i compromís de continuar col·laborant amb la FPNSM per donar visibilitat a la gran tasca social que fan i contribuir per aconseguir una societat més inclusiva“. Ha precisat que, a més, 5 € de cada caixa que es vengui seran destinats a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

Més enllà del concurs i de la tria de les dues obres guanyadores i de les dues finalistes, tots els implicats han volgut destacar la importància de la participació plena i efectiva en aquest projecte. Iniciatives d’empreses privades com aquestes són les que permeten donar visibilitat a totes les persones i a la diversitat, contribueixen a fer canviar les coses i a fer la societat més inclusiva.