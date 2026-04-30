Cabanes i Cervós exposen els avenços en matèria d’infància i joventut a la Conferència ministerial iberoamericana, celebrada a Zamora

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han participat aquesta setmana en la XIII Reunió ministerial d’infància i adolescència i la XX Reunió ministerial iberoamericana de joventut, respectivament, que s’han celebrat a Zamora (España). Les dues són trobades prèvies a la XXX Cimera Iberoamericana que reuneix representants de tota la regió i que permet avançar en polítiques comunes de sostenibilitat i acció climàtica.
Durant el seu discurs, Cervós ha exposat les accions engegades pel Govern per a la protecció de la infantesa envers totes les formes de violència, abús i explotació. En aquest punt, la secretària d’Estat ha destacat el projecte de llei de modificació del codi penal, que contempla l’elevació de l’edat de consentiment sexual, i la recent aprovació del Reglament que estipula l’acreditació del certificat d’antecedents penals per delictes contra la llibertat sexual per a aquelles persones que treballen habitualment amb menors d’edat, una mesura clau per a prevenir situacions de risc. També ha relatat la mesura adoptada per a la declaració dels menors en processos judicials, que es realitzen en entorns segurs amb una sola entrevista, evitant, així, la revictimització i assegurant la validesa de la prova.
Per la seva banda, Cabanes ha recordat la importància d’incloure la participació de les persones joves en la definició de les polítiques públiques que els afecten. En aquest sentit, ha posat com a exemple el Pla nacional de la joventut, elaborat amb el suport i l’expertesa del Consell d’Europa, el qual “representa un pas significatiu, ja que no només s’ha elaborat per a les persones joves, sinó que s’ha fet amb la participació de prop de 370 joves, que han contribuït a definir els seus eixos, reptes i objectius”.
Les conferències han culminat amb l’aprovació de dues declaracions, en què els països han reafirmat, d’una banda, el seu compromís de reforçar el paper de l’Estat i la cooperació regional per a garantir el desenvolupament integral, la protecció efectiva i l’exercici ple dels drets de la infància i l’adolescència, amb especial èmfasi en la lluita contra la violència, la pobresa, les desigualtats i els riscos dels entorns digitals, assegurant entorns segurs, inclusius i participatius. I, de l’altra banda, amb el compromís dels països iberoamericans de situar les persones joves al centre de les polítiques públiques, garantint drets, oportunitats i participació activa mitjançant la cooperació, el foment de les polítiques d’ocupació i de salut integral, així com del lideratge juvenil.
Paral·lelament a les conferències, Ester Cervós i Alain Cabanes s’han trobat amb el seu homòleg espanyol, el secretari d’Estat d’Infància i Adolescència, Rubén Pérez, on han pogut exposar els avenços legislatius que ha impulsat el Govern pel benestar digital dels infants, adolescents i joves, així com tot el seguit d’accions que es duen a terme en aquesta matèria.
La delegació andorrana, encapçalada pels dos secretaris d’Estat, l’han completada l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, la directora del Departament d’Infància i Adolescència, Laura Mas, i el cap d’àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat, Joaquim Pujol.