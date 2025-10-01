Bruno Lasne es reuneix, a Madrid, amb el director general de la Policia Nacional espanyola

El director de la Policia, Bruno Lasne, i el nou cap de l’Oficina Central Nacional d’INTERPOL a Andorra, Francesc Almendros, s’han reunit aquesta setmana, a Madrid, amb el director general de la Policia Nacional espanyola, Francisco Pardo, i amb la cap de la Divisió de Cooperació Internacional, Alicia Malo. En la trobada, celebrada dimarts a la seu de la Direcció General de la Policia Nacional, també hi han participat l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, i l’inspector en cap i agregat d’Interior de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Javier López Pueyo.
La reunió s’ha centrat a enfortir encara més les relacions, els contactes i l’estreta col·laboració que sempre han mantingut els dos cossos de seguretat. En aquest sentit, es tractava d’una visita necessària arran del canvi de responsable d’INTERPOL Andorra, que també s’ha trobat amb la seva homòloga espanyola i ha pogut conèixer de primera mà el funcionament de tota la Divisió de Cooperació Internacional, així com les diverses oficines i grups que la formen i quin és el seu model d’actuació.
Durant la trobada, s’ha tornat a plantejar la possibilitat que Andorra entri a formar part d’Europol per a anar més enllà de l’acord que es va signar l’any 2021. Formar part d’aquest organisme permetria a la Policia treballar més estretament amb cossos de seguretat europeus.
Una altra de les qüestions principals que s’ha abordat durant la visita ha estat la col·laboració en el vessant operatiu, així com en el formatiu, un tema cabdal per a les dues direccions, ja que permet garantir la màxima professionalització dels efectius policials.
En aquest àmbit, la Policia Nacional espanyola ha remarcat el compromís i voluntat de seguir proposant cursos d’especialització i formació continuada a la Policia d’Andorra. Així mateix, Pardo ha exposat a Lasne quin és el seu model d’estudis superiors i els convenis que tenen amb diferents universitats, i ha obert la porta als efectius andorrans perquè hi puguin accedir. Una proposta que es podria arribar a fer efectiva en el futur.
Finalment, el director general de la Policia espanyola s’ha ofert a col·laborar amb tot allò que necessiti la Policia Andorrana. Ha estat, per tant, una reunió molt productiva que permet continuar teixint sinergies entre els dos països.