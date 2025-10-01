Vela demana sobre la relació del Govern i de les parapúbliques amb empreses israelianes

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha demanat al Govern tota la documentació relativa a les adjudicacions, contractes de serveis i subministraments establerts per l’Executiu d’Andorra i empreses parapúbliques i que estan en vigor amb companyies israelianes.
“Vist el context internacional del conflicte i la postura del Govern d’Andorra en el seu suport condicionat al reconeixement de l’Estat palestí”, Vela creu que és molt important poder disposar d’aquesta informació i de les relacions econòmiques establertes amb Israel.