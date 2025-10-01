Vela demana sobre la relació del Govern i de les parapúbliques amb empreses israelianes

By:
On:
In: Política
La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela
La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha demanat al Govern tota la documentació relativa a les adjudicacions, contractes de serveis i subministraments establerts per l’Executiu d’Andorra i empreses parapúbliques i que estan en vigor amb companyies israelianes.

“Vist el context internacional del conflicte i la postura del Govern d’Andorra en el seu suport condicionat al reconeixement de l’Estat palestí”, Vela creu que és molt important poder disposar d’aquesta informació i de les relacions econòmiques establertes amb Israel.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]