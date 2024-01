Juan Juncosa

Potser a algú no li sona el nom de Bruce Lee. Entre altres coses va ser actor, cineasta, filòsof i escriptor. Els que saben d’ell tal vegada desconeixen que va néixer a San Francisco, Califòrnia, encara que des dels quatre mesos d’edat es va criar a Hong Kong. Allà va aprendre arts marcials amb un dels majors mestres. Va tornar als Estats Units, on va començar els seus estudis de filosofia en la Universitat de Washington. Va acabar creant el seu propi estil de lluita, així com un corrent filosòfic propi.

D’un parell de les seves frases us volia parlar. “ESPERAR QUE LA VIDA ET TRACTI BÉ PER SER BONA PERSONA ÉS COM ESPERAR QUE UN TIGRE NO T’ATAQUI PER SER (TU) VEGETARIÀ”. Senzillament, la vida és així, ni a totes les persones dolentes els passen coses dolentes, ni a totes les persones bones els passen coses bones. Encara que jo el que veig en aquesta frase és una motivació en dos aspectes. Una que sempre estiguis alerta pel que pugui passar i una altra que no et quedis en un racó frustrat si alguna cosa t’ha anat malament.

Com superar un mal moment? Com tirar endavant sentint-te destrossat? Tal vegada la resposta la pots trobar en la segona frase. “BUIDA LA TEVA MENT. ALLIBERA’T DE LES FORMES. COM L’AIGUA. POSA L’AIGUA EN UNA AMPOLLA I SERÀ L’AMPOLLA. POSA-LA EN UNA TETERA I SERÀ LA TETERA. L’AIGUA POT FLUIR… O POT COLPEJAR. SIGUES AIGUA AMIC MEU”. Crec que ja no necessiteu explicacions.





