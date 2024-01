Dakar: Llovera i el seu equip “salven els mobles” en un inici caòtic

Llovera – Llobera – Torres disputant la 3a etapa del Dakar (FotoEsport)

A la primera part de l’etapa marató del Dakar, Al-Duwadimi – Al Salamiya (especial de 438 km i un enllaç de 295 km), Albert Llovera – Margot Llobera – Marc Torres, van saber redreçar un rumb que es va torçar a la primera mitja hora de competició i arribar a l’assistència final en una meritòria 23a posició, amb un crono de 8h22’40, a 3h35’59” del guanyador, Ales Loprais.

Després de les tres primeres etapes, l’equip del camió #619 ocupa la 18a posició de la general amb temps acumulat de 20h02’04”, a 5h20’51” de Loprais que és el nou líder de la categoria.





Els mateixos protagonistes, però en diferent ordre, a la categoria camions

El desenllaç d’aquesta tercera etapa ha estat molt semblant a la de la jornada de diumenge, és a dir, d’inici Janus van Kasteren marcant el ritme i els pilots txecs Ales Loprais i Martin Macik just darrere. Les diferències sempre han estat mínimes.

Tot i això, el guió, que semblava escrit fins al final, va tenir un tomb inesperat al PK 310 quan els pilots txecs van passar per davant de l’Iveco del Team de Rooy. A la recta final de l’etapa es van mantenir les posicions.

Així, doncs, Loprais-Valtr Jr-Stross van aconseguir el seu primer triomf al Dakar 2024, amb un crono de 4h56’41”, seguits de Mazik-Tomasek-Svando a gairebé 4’27”, mentre que Van Kasteren-Rodewald-Snijders ho van fer a la tercera posició a 16’10”.

Alex Loprais és el nou líder de la categoria (14h41’13”) amb 3’15” d’avantatge sobre el pilot holandès.





L’enganxada inicial va marcar el desenvolupament de l’etapa per al #619

Llovera-Llobera-Torres, molt motivats i amb ganes de continuar recuperant posicions, van iniciar la tercera etapa a l’onzena posició. En aquesta ocasió els primers compassos de l’especial van ser un veritable malson per a la tripulació del #619, la zona pedregosa per on es transitava va ser un parany que els va costar gairebé dues hores de superar a causa d’una punxada. El contratemps els va endarrerir fins a la 41a posició al PK 38 de l’etapa.

És evident que la paraula “rendir-se” no existeix al vocabulari d’Albert Llovera i els seus companys, un cop solucionat el contratemps es van llançar a recuperar, en la mesura del possible, el temps perdut. No era una tasca fàcil, molts camions al davant, la majoria més lents, i a més arriscar la mecànica a la primera part d’una etapa marató no era aconsellable.

Amb tot, van aconseguir passar el PK 201 a la 30a posició, el PK 310 a la 25a, per a creuar la línia d’arribada (PK 432) al lloc 23 i, sobretot, amb un bon ritme de carrera fins gairebé el final, però amb l’ensurt inicial superat.

Com deia Llovera en acabar, el Dakar és així: “Pots passar en poques hores de ser en la lluita pel top10 a posicions més endarrerides. De tota manera, encara tot és possible i això acaba de començar, ens queda més de mig Dakar i hi haurà més situacions complicades a superar”.

Pel que fa a l’incident inicial, va comentar: “Vam punxar en una zona molt complicada a 10 km de la sortida. Vam tenir problemes per a canviar el pneumàtic ja que el camió estava molt inestable i amb risc de caure, al final va caure però vam poder fer el canvi”. Novament en carrera: “El ritme va tornar a ser el d’ahir i vam començar a recuperar posicions. Al final, en els 130 km finals, se’ns va fer de nit i vam haver d’aixecar una mica per a evitar un altre ensurt que hagués estat nefast”.





Per a dimarts (dia 9) etapa 4: Al-Salamiya – Al-Hofuf, en total 631 km, 299 km cronometrats

Serà la segona part de l’etapa marató, en aparença si es té en compte el quilometratge de velocitat, menys exigent que les disputades fins ara. Tot i així, la navegació tornarà a ser un factor molt important en unes pistes molt ràpides.

Un detall que cal tenir en compte és el cansament, sobretot de les mecàniques, també pot provocar situacions complicades per als participants. Cal recordar que al final de la jornada anterior la revisió dels vehicles haurà estat mínima.