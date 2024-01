La Ruta del Carrilet de Girona a Olot

La Ruta del Carrilet, ideal per a fer en bicicleta (Wikipedia Creative Commons)

Si els Reis d’Orient van portar-vos una bicicleta i la voleu estrenar fent una bona ruta, aquesta que us proposem és genial per moure l’esquelet i assaborir, durant unes hores, paisatges de postal. És la que es coneix com La Ruta del Carrilet, recorregut que va de Girona a Olot, o al revés, això depèn d’on sortiu.

Entremig de les dues capitals, passareu per diferents indrets, des de la zona volcànica de la Garrotxa fins a les deveses de Salt. També passareu per diferents pobles: Bescanó, Anglès, La Cellera del Ter, Amer, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallarols, Sant Esteve d’en Bas, Preses i Pocafarina. Són un total de 54 quilòmetres, amb una dificultat mínima i apta per tots els públics.





Per www.surtdecasa.cat