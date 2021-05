Bones notícies: l’expectativa d’inflació podria durar poc

Un dels drivers que venia impulsant la inflació (i l’expectativa de preus) ha estat el “salt” que ha experimentat el preu de les commodities, agrícoles i metalls, en els últims mesos. Doncs bé, aquesta tendència podria relaxar ara, o fins i tot haver arribat a la seva fi, i amb això també una de les principals fonts d’inflació. Element que ha causat nerviosisme recentment. M’explico:

Recentment he sabut que la Comissió Reguladora de Bancs i Assegurances de la Xina (CBIRC) ha demanat a les entitats financeres que desmuntin els seus llibres de productes vinculats a les matèries primeres. Això vol dir que l’entitat reguladora de la banca a la Xina prohibeix a les entitats financeres vendre més inversions vinculades a les matèries primeres, limitant també als compradors, per així evitar les actituds altament especulatives que anaven donant-se en els últims mesos, la qual cosa va contribuir notablement a elevar el preu de les commodities i, amb això, les lectures d’inflació i les expectatives de preus en l’àmbit global. Els hi sona? Una papallona vola a la Xina i provoca una tempesta a Nova York (en aquest cas, al Nasdaq).

Porto pensant sobre aquesta nova informació des d’aleshores, calibrant la nova actitud de Beijing, i les conseqüències. En un comunicat nocturn, i sense previ avís, les autoritats de la Xina van advertir que tindran ara “tolerància zero” amb els comportaments com la compra excessiva per a emmagatzematge i tota pràctica comercial que pretengui augmentar els preus. És a dir, un atac frontal a qualsevol acció que resulti en un augment injustificat dels preus.

I ara, per descomptat, la pregunta incòmoda del dia: això pot calmar o, fins i tot, rebaixar el preu de les matèries primeres, l’expectativa d’inflació i, amb això, tornar la confiança al mercat i als actius de risc?

Segons m’indiquen, les paraules dels reguladors xinesos impliquen que hi haurà més fiscalització de les transaccions relacionades amb matèries primeres, i que el govern prestarà especial atenció als moviments en preus tant spot com a futurs, actuant en conseqüència. Què en penso? Sí que sembla que el CBIRC s’estaria movent per aconseguir un efecte visible en forma de caiguda de preus. Al cap i a la fi, els planificadors estatals han de sentir la pressió i el descontentament també entre els ciutadans i les empreses xineses. Tal com explica la societat d’inversió Cohen, després de tot, la forta pujada en el preu dels commodities internacionals ha de resultar molt negativa per al major importador més gran de matèries primeres del món. Uns preus d’importació tan alts afecten de manera notòria la rendibilitat industrial, per més cost d’entrades, i el més important per a mi: en pressionar els preus, afegeix motius per retirar estímuls monetaris i fiscals, potser de forma prematura, sense haver aconseguit abans la buscada estabilització financera. I això sí que seria una cosa perillosa que cal evitar a tot preu.

Com ho veig?

Atesa la importància i el volum d’aquest mercat, crec que aquesta mesura sí que pot ajudar a limitar les pujades dels preus mundials de les matèries primeres. A això hi hem d’afegir el context de caiguda en el crèdit a la Xina (per decisió de govern, per tal de refredar una bombolla immobiliària) que farà que la demanda natural de commodities industrials i metalls (per a la construcció), també caigui.

Aquestes intervencions, crec, faran que el sentiment de mercat es vegi afectat. I no només de mercat, també dels agents comercials. Davant la previsió d’un ajust a la baixa, pot fer que fabricants i consumidors majoristes retardin ara les seves comandes (contraient la demanda). Són bones notícies.

En conclusió, la resposta a aquesta important pregunta és, SÍ. L’expectativa global de preus podria moderar-se, i amb això tornar la confiança als mercats

De fet, he pogut observar com els preus internacionals de la soja, el blat de moro i el blat, que van començar un ral·li a mitjan de l’any passat, que han disminuït el seu avanç, entrant en un sender d’estabilització o, fins i tot, com he vist en les últimes hores, iniciant una lleu tendència a la baixa. Això és important, ja que els valors d’aquestes commodities es trobaven la setmana passada al nivell màxim de fa 8 o 9 anys.

Antecedents per entendre el boom i el seu impacte. Aquest “boom” de matèries primeres es va produir inicialment per la voracitat xinesa pels grans després de la seva ràpida recuperació de la crisi, però sobretot per la necessitat de recompondre l’estoc de porcs a la Xina, qüestió que va portar els inventaris nord-americans de soja al límit. Després, la forta emissió de diners realitzada pels diferents bancs mundials, va augmentar la liquiditat i l’interès dels inversors per les commodities en general, donant lloc a una forta activitat especulativa, també a la Xina.

Àlex Fusté

Chief Economist d’Andbank