Bona inscripció al Retail Tour de Seül que organitza la CCIS del 10 al 15 de juny

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. Foto: Fòrum.ad

Un total de 16 persones de 10 empreses diferents del país participen al Retail Tour de Seül organitzat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i que tindrà lloc del 10 al 15 de juny. Les empreses que hi prenen part provenen de diferents sectors com ara centres comercials, esports, alimentació, luxury, òptica i cosmètica, entre d’altres. La seva principal motivació és trobar idees i fonts d’inspiració tot compartint impressions i aprenentatges per a després, poder adaptar aquestes noves tendències comercials als establiments andorrans.

Corea del Sud, pioner en retail tecnològic

Corea del Sud i en concret, Seül, és una destinació de compres internacional cada vegada més popular per a turistes d’arreu del món que hi acudeixen atrets per l’ús innovador de la tecnologia per a millorar l’experiència de compra dels clients.

Els comerços sud-coreans s’enfoquen en oferir una experiència única al client. La tendència actual és donar pas als joves consumidors que aposten per interaccions físiques i virtuals com per exemple al sector del gaming i de l’estètica que estan en ple auge. Els consumidors protagonistes són els de la generació Alfa, els nadius digitals, que han revolucionat completament el sector del retail amb propostes realment innovadores.

Durant cinc dies, els participants realitzaran diferents rutes guiades en grup per a visitar conceptes d’èxit de diferents sectors de la capital sud-coreana. Això permetrà als participants fer una reflexió estratègica del negoci propi, intercanviar impressions i aplicar noves tendències de consumidors i del retail en un dels mercats mundials més innovadors.

A part d’Stella Canturri, responsable de formació, comerç i turisme de la Cambra, aquest viatge experiencial comptarà amb la presència de Magda Espuga, consultora amb una àmplia experiència en el sector del retail.