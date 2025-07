El relleu andorrà 4x200m (FAN)

Gran actuació de l’equip júnior de la Federació Andorrana de Natació (FAN) al Campionat d’Espanya que es disputa des del passat divendres a Castelló. En la primera jornada de competició el nedador del Principat, Biel Cuen, en la prova dels 400m estils i el relleu de 4x200m format pel propi Cuen, Max Suárez, Arnau Segarra i Aritz Moreno van ser els grans protagonistes.

Primer, el recent tornat del Campionat d’Europa Júnior va aconseguir una segona posició en la prova dels 400m estils amb un temps de 4:35:08″, resultat que hauria suposat una medalla d’or als Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) Andorra 2025.

Poc més d’una hora més tard, el relleu del 4×200 assolia un nou rècord d’Andorra absolut amb un temps de 7:51:44″, rebaixant en quasi un segon el rècord vigent assolit, precisament, als Jocs dels Petits Estats d’Europa per l’equip format per Kevin Teixeira, Patrick Pelegrina, Biel Cuen i Aleix Ferriz. Amb aquest resultat, el relleu andorrà va acabar sent sisè d’Espanya Júnior.