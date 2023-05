Bernat Garcia, becat pel Govern per a estudiar a Filadèlfia

La Temple University, a Filadèlfia

L’Executiu dona el vist i plau a l’atorgament de la beca Fulbright per al curs acadèmic 2023-2024 acordada pel Comitè Bilateral Fulbright. D’aquesta manera, s’aprova becar Bernat Garcia perquè pugui estudiar el Master of Science in Sport Business Program de dos cursos acadèmics de durada a la Temple University, Filadèlfia. La beca s’atorga per al curs acadèmic 2023-2024, i pot ser renovada per al curs acadèmic 2024-2025 si el becari progressa adequadament.

L’import becat és de 34.377 dòlars, i inclou despeses d’anada i tornada, de matrícula, d’establiment i compra de llibres i una assignació mensual durant 9 mesos. La voluntat del Govern és afavorir la cooperació acadèmica per a potenciar els intercanvis entre estudiants i facilitar la mobilitat dels joves andorrans amb beques d’excel·lència acadèmica.

Les beques Fulbright estan destinades als titulats superiors –bàtxelor o equivalent reconegut pel Govern– que desitgin realitzar programes de màster o doctorat en una universitat americana en qualsevol disciplina acadèmica.