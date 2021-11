Beneficis de ballar en els infants

Ballar és una cosa que, per norma general, agrada a tothom, fins i tot als més petits de la casa els encanta i els motiva aquesta activitat. És per això que molts pares i mares decideixen apuntar als nens a classes de ball com a activitat.

Avui coneixerem els beneficis de ballar en els nens petits, perquè tots els conegueu i penseu a apuntar-los a aquesta mena d’activitats extraescolars.

El primer que cal tenir en compte és que el fet d’acudir a classes de ball els ajudarà a mantenir la condició física, és a dir, que faran exercici i augmentaran la seva força, la seva flexibilitat i la seva resistència, entre moltes altres coses. També els ajudarà a millorar la seva postura i a desenvolupar la seva coordinació, alguna cosa que no tots els nens tenen al principi.

Una altra dels avantatges, o dels beneficis, que té apuntar als petits a classes de ball són les relacions socials, ja que en aquesta mena de llocs els nens han de relacionar-se amb altres de la seva mateixa edat, o almenys aproximada. Ja sabem tots l’important que són aquest tipus de relacions quan són petits, així que és un gran benefici.

El ball també els ajudarà a millorar la seva creativitat, la seva autoestima, les seves habilitats acadèmiques (a causa de la disciplina que suposa el ball en unes certes ocasions) i, per descomptat, a conèixer diferents cultures i, molt més important, a respectar-les.

Per masqmoda.es / AMIC – Tot Sant Cugat