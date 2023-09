Baixa al primer semestre la concessió d’hipoteques noves

Es tracta d’un ajut per a accedir a la compra del primer habitatge (arxiu)

Les hipoteques concedides corresponen a les hipoteques noves, sense considerar les renovacions (per no duplicar-les). Les hipoteques per a ús residencial inclouen els habitatges de primera o segona residència. D’altra banda, les hipoteques per a altres usos inclouen la resta, com les hipoteques sobre hotels, locals, promocions i terrenys.

Pel que fa al nombre d’hipoteques noves concedides al Principat d’Andorra el primer semestre de l’any 2023, aquest ha mostrat una disminució significativa amb 291 hipoteques concedides respecte les 417 concedides el primer semestre del 2022 (-30,2%). A nivell d’hipoteques concedides aquest primer semestre del 2023 respecte el semestre anterior hi ha un augment de 6 hipoteques (+2,1%).

Respecte al nombre d’hipoteques noves concedides per a ús residencial al Principat d’Andorra, en termes generals, hi ha hagut una disminució del -28,5% el primer semestre del 2023 respecte al primer semestre de l’any 2022, i una disminució del -4,7% respecte al semestre anterior.

Per parròquies, el nombre d’hipoteques concedides el primer semestre de l’any 2023, ha disminuït a totes les parròquies en comparació al primer semestre del 2022 i ha augmentat respecte al semestre anterior en les parròquies de Canillo (+29,7%), d’Escaldes-Engordany (+26,3) i de Sant Julià de Lòria (+8,0%).

En termes generals, el nombre d’hipoteques noves concedides per a la resta d’usos, que inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, s’ha situat en 25 noves hipoteques.

Pel que fa al valor total de les hipoteques noves en aquest primer semestre, l’import concedit va ser de més de 151 milions d’euros. Globalment, en el primer semestre de l’any 2023, s’ha observat una disminució del -41,5% respecte el primer semestre de l’any 2022 i un augment del +29,7% respecte el semestre anterior (segon semestre 2022). L’import màxim concedit correspon a la parròquia de la Massana amb més de 46 milions d’euros.

Quant a l’import mitjà de totes les hipoteques concedides per al primer semestre de l’any 2023, aquest ha estat de 519.993 euros, el -16,2% respecte al primer semestre del 2022 i +27,0% respecte al segon semestre del 2022 (620.691 euros i 409.432 euros respectivament).

Globalment, pel que fa al valor de les hipoteques concedides per a ús residencial ha disminuït, el primer semestre de l’any 2023, un -20,6% respecte el primer semestre del 2022 i un -11,1% respecte el segon semestre del 2022 i s’ha situat en els 85,6 milions d’euros.

Per parròquies, destaca la parròquia d’Escaldes-Engordany amb més de 25 milions d’euros per aquest primer semestre de l’any 2023, on el valor de les hipoteques concedides per a ús residencial, ha augmentat un +40,5% respecte el primer semestre del 2022 i un +18,0% respecte el segon semestre del 2022.

El valor de les hipoteques per a altres usos s’ha situat en 65,7 milions d’euros aquest primer semestre de l’any 2023. Destaquen les parròquies de la Massana i d’Encamp amb 27,7 i 20,2 milions d’euros respectivament.

Finalment, per tipus de demandant, destaquen clarament els titulars nacionals respecte dels internacionals (el 95,9% enfront del 4,1% per al primer semestre de l’any 2023).