Avís d’angles morts dels camions en territori francès

A partir del passat 1 de gener són obligatoris els adhesius d’angle mort per als camions i vehicles pesants que circulin per França, i és que aquest país ha aprovat una llei per la qual els vehicles de més de 3,5 tones i tots els camions hauran de portar aquests senyals amb el propòsit de reduir la sinistralitat.

Els nous adhesius se situaran tant en els punts dels laterals com de la zona posterior, on els conductors no poden veure a la resta de vehicles. Per als vehicles que morfològicament no disposin de l’espai per a col·locar-los es permetrà una exempció, com les formigoneres o porta cotxes.

Els conductors de camions a causa de la seva grandària, han d’actuar anticipadament, preveient el comportament del vehicle en cas d’emergència, a més de gestionar el comportament de càrregues delicades com poden ser les cisternes.

Per això, el perill no només està en els punts cecs, sinó també a no deixar-los l’espai suficient per a circular, maniobrar o detenir-se en cas d’emergència.

Per motorpasion.com