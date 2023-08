Augmenten les pernoctacions i viatgers a l’Alt Pirineu i Aran

Parador de Turisme de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El sector turístic de la demarcació de Lleida, que es concentra principalment a l’Alt Pirineu i Aran, ha tancat el primer semestre de 2023 amb un 1,8% més de pernoctacions que la primera meitat de 2022. S’ha establert, així, un nou rècord d’estades de turistes en aquest període, en superar el que s’havia marcat l’any passat, segons les dades que ha publicat aquesta setmana l’INE. Pel que fa al nombre de viatgers, ha augmentat un 3,54% en relació amb l’any passat i un 7,84% sobre el 2019.

El nou vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, es mostra satisfet d’aquest augment i l’atribueix als bons resultats de la part central i final de la temporada d’esquí -entre gener i abril- i a “l’oferta de qualitat del conjunt de la demarcació”, a més de “l’esforç del sector empresarial i les accions de promoció dels diferents organismes vinculats amb el turisme” al territori.

Per sectors, el que va créixer més en aquests sis mesos ha estat el del turisme rural (+15% de pernoctacions), seguit dels hotels (+2,74%) i els apartaments turístics (+1,6 %). En canvi, els càmpings han rebut un 6,4% menys d’usuaris que el primer semestre de 2022, malgrat que la seva evolució postpandèmia és molt elevada: la seva xifra d’ocupació més recent és un 52,7% més alta que la de l’inici de 2019.





Recuperació del turisme estranger

Serrano dona especial valor a la lenta però constant recuperació del turisme estranger, que amb la pandèmia havia caigut en picat a causa de les restriccions i que ara es recupera. Així, el primer semestre de 2023 hi ha hagut un 18,6% més de viatgers d’altres països, que han fet un 9% més de pernoctacions respecte de la primera meitat de 2022.

Aquest augment fa que, fins i tot, s’hagi superat la presència d’estrangers de l’últim any complet d’activitat prepandèmia: els turistes forans han fet un 2% més de pernoctacions i un 7,9% més de visites a la demarcació que al començament de 2019. Això ha servit, alhora, per a compensar la lleugera baixada que s’ha constatat dels visitants tant de Catalunya mateix com de la resta de l’Estat.





Bona evolució de l’estiu

Pel que fa a l’actual campanya d’estiu, de la que ja s’ha superat l’equador, el vicepresident del Patronat de Turisme ha confirmat les bones previsions que ja avançava la setmana passada i confia a revalidar o, fins i tot, superar els resultats estivals de 2022, quan en xifres totals es va rebre uns 581.000 viatgers i hi va haver més d’1.500.000 pernoctacions. Aquestes dades van marcar un nou rècord a la demarcació en aquesta època de l’any.

Viatgers primer semestre 2023 en establiments hoteleria, turisme rural, càmpings i apartaments turístics 2019 2022 2023 563.923 587.425 608.183