Cap accident mortal de trànsit en 7 mesos a l’Alt Pirineu

Accident amb ferits aquest abril passat a la C-13, a Llavorsí (Foto: Bombers Generalitat / arxiu RàdioSeu)

L’Alt Pirineu i Aran és l’única regió catalana on no hi ha hagut cap accident mortal de trànsit en els set primers mesos d’enguany, de gener a juliol de 2023. Així ho reflecteix el recull de publicacions del Servei Català de Trànsit (SCT) sobre sinistres letals i també el balanç que han publicat aquesta setmana.

Aquest informe, que encara resumeix les dades per àmbits provincials, indica que tant a la demarcació de Lleida com a la de Girona hi ha hagut 14 accidents mortals en tots dos casos. Tanmateix, cap d’ells no ha estat a la regió pirinenca, que conformen l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Aran.

En aquests set mesos sí que hi ha hagut a l’Alt Pirineu i Aran diversos accidents amb ferits, especialment a la C-14, l’N-260 i la C-13, però en la majoria de casos han estat persones amb ferides lleus o menys greus. Els més importants van ser al començament de febrer, quan hi va haver un xoc al municipi de Peramola en què dues persones van patir ferides greus, i un altre al cap de pocs dies a l’N-260, a Adrall, amb el resultat de set ferits de diversa consideració. També hi ha hagut dos casos de camions que han bolcat i algunes denúncies i detencions per conducció temerària, la majoria a la C-14.

D’altra banda, el mes de maig hi va haver dos accidents mortals a l’N-230, però es van produir al tram d’aquesta via que passa per la Ribagorça aragonesa. En cadascun d’ells hi va haver una víctima: un veí de Vielha i un de Lleida. També pel que fa a zones properes a l’Alt Pirineu, l’1 de juliol passat un motorista va morir a la carretera N-260 al terme municipal de Toses, a poca distància de la Cerdanya.

Pel que fa a la resta de Catalunya, la regió de Lleida és l’única on no s’han reduït les víctimes mortals sinó que han augmentat: han passat de 12 a 14 (+2), dels quals 6 van ser a la comarca de l’Urgell, 3 a la Segarra i 3 més al Segrià. A la regió de Girona també n’hi ha hagut 14, però en aquest cas la xifra és menor que els 20 morts que hi va haver al mateix període de 2022 (-6). Vuit d’aquests èxitus van ser a l’Alt Empordà; i per tipus de vehicle, també vuit eren motoristes.