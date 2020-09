Audicions per participar a l’espectacle ‘El rescat dels Minairons’

Els pròxims dies 10, 13 i 14 de setembre tindran lloc les audicions per a poder participar a la segona edició de l’espectacle ‘El Rescat dels Minairons’. Les inscripcions es poden fer a: https://forms.gle/qqgEw87vNryZr7qu6

El Rescat dels Minairons és una producció de teatre comunitari amb la participació de més de 150 persones. La seva forma artística és molt similar a una producció de Pastorets però amb dues diferències fonamentals. La primera és la història representada que narra com l’Ot i la Urgell aconsegueixen retornar els Minairons a la Seu agafant-los de les mans del Peirot que els havia robat per acabar amb la felicitat. La segona diferència és que aquest espectacle és multidisciplinar amb teatre, titelles, màscares, música, cant coral, ombres i dansa en directe.

A les funcions de la primera edició de l’espectacle van assistir més de 2000 persones.

Des de Pirineus Creatius es convida a tots els veïns i veïnes per fer-lo possible i per participar d’aquest projecte únic.

El Rescat dels Minairons és una coproducció entre Pirineus Creatius i l’Ajuntament de La Seu d’Urgell.

Més informació: https://pirineuscreatius.org/elrescatdelsminairons