Jean-Claude Tribolet, nou ambaixador de França

El diplomàtic Jean-Claude Tribolet ha estat nomenat nou ambaixador de França en substitució de Jocelyne Caballero, com fa públic el país veí al seu diari oficial. Tribolet ha estat director adjunt de la direcció de la Unió Europea al ministeri d’Europa i Afers Exteriors de la República Francesa, amb un perfil i extens currículum que ha estat valorat per fonts diplomàtiques com a molt útil per a Andorra en la negociació de l’acord d’associació.