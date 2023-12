Astrié: “Farem una Andorra la Vella encara més amable, més cohesionada i inclusiva”

A l’esquerra, Miquel Canturri i, en primer terme, David Astrié (Demòcrates)

“Fa vuit anys vam transformar Andorra la Vella, a força de treball, hores i idees“, per a convertir-la en una parròquia “dinàmica, atractiva, prospera i amable“. Així ha iniciat el seu discurs davant una sala del Centre de Congressos plena de gom a gom, el cap de llista de Demòcrates + SPD + Independents d’Andorra la Vella, David Astrié.

El candidat ha defensat que aquesta transformació no només s’ha quedat a l’eix central de la parròquia, sinó que es respira “a tot arreu“, un fet que ha generat “confiança en la gent d’Andorra la Vella, també en els privats. “Aquesta confiança”, ha celebrat, “ha engegat una roda que ara és quasi impossible de parar“. Però cal continuar: Astrié s’ha compromès a donar-li encara més velocitat si obté la confiança de la ciutadania el proper 17 de desembre. Per, “posant les persones al centre de les polítiques”, fer una Andorra la Vella “encara més amable, encara més cohesionada i més inclusiva“.

Per a aconseguir-ho, el candidat a cònsol major ha citat projectes com la remodelació de la plaça del Poble, “perquè recuperi l’essència dels anys 80 i 90”, seguir invertint en la xarxa d’aigua potable, l’aposta per les energies renovables, el parc comunal d’habitatges a preu assequible o el nou parc fluvial per a Santa Coloma. Projectes que han explicat al llarg d’aquestes dues setmanes de campanya, en què els 14 candidats han fet “un porta a porta titànic“, el qual ha arribat a les més de 8.000 persones que voten a Andorra la Vella, ha celebrat Astrié. “Hem demostrat que quan engeguem la maquinària de Demòcrates som capaços de fer una feina brutal, excel·lent, que els altres partits no poden realitzar“, ha refermat.

La intervenció d’Astrié ha conclòs la presentació de la candidatura, en què cada membre de la llista ha tingut unes paraules per a les més de 200 persones que han omplert la sala per a assistir a la reunió de poble. Miquel Canturri, candidat a cònsol menor, s’ha mostrat confiat en els resultats del proper diumenge, per a poder donar continuïtat a tota la tasca feta aquest mandat i l’anterior.

Ha tancat l’acte, abans de la foto conjunta en què han participat els caps de llista de les altres candidatures, el president de Demòcrates, Xavier Espot. “Cap parròquia s’ha transformat en positiu i d’una manera tan clara com ho ha fet Andorra la Vella” els darrers vuit anys, ha assegurat. Espot s’ha referit al dinamisme econòmic aconseguit, però també a la “qualitat de l’espai urbà“, el que s’ha traduït en “més qualitat de vida per a totes les persones que hi viuen i hi treballen“.

Per això, ha afirmat, “us heu guanyat la capitalitat a pols“, i per això cal “una clara victòria” el 17 de desembre, ha manifestat. “Perquè Andorra la Vella continuï guanyant dinamisme econòmic i qualitat de vida”, i perquè “continuï estant al capdavant dels reptes i de les oportunitats del país“.