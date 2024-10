Aspirants a bombers de la Generalitat es formen al Parc Olímpic del Segre en rescat al medi aquàtic

Formació d’aspirants a bombers de rescat en el medi aquàtic al Parc del Segre (RàdioSeu)

El Cos de Bombers de la Generalitat duu a terme al llarg d’aquest octubre, al Parc Olímpic del Segre, un curs de formació de rescat al medi aquàtic. El mòdul s’adreça principalment a joves aspirants a esdevenir bomber funcionari i es fa en torns de dos dies. A cadascun hi participen uns 20 alumnes i en total es preveu que, fins al final d’aquest mes, pel recinte urgellenc hi passin uns 250 futurs agents d’arreu de Catalunya.

Lluís Coromines, membre del parc de la Seu d’Urgell, coordina l’activitat en la seva condició de formador de l’Escola de Bombers de Catalunya i ha explicat que aquesta activitat és necessària per tal que, quan esdevinguin bombers professionals, sàpiguen com actuar si es troben en una situació en què han de rescatar una persona que ha caigut a l’aigua i no en pot sortir.

Aquest és un dels cursos que els aspirants han de superar per a obtenir finalment la plaça. Entre les pràctiques que fan al Parc del Segre hi ha les natatòries, que serveixen per a identificar els perills de les aigües braves i com cal moure-s’hi, i les tècniques de rescat que s’hi pot aplicar. Les principals són el llançament de cordes a una possible víctima i l’atansament d’un bomber cap a la víctima, amb el suport també d’una corda i l’ajut d’altres companys, per tal de retornar-la cap a la vora de l’aigua.

Aquest és el primer cop que es fa aquest curs al Parc del Segre, a la Seu d’Urgell. Lluís Coromines considera encertat l’emplaçament perquè és un recinte tancat i controlat ideal per a fer aquesta mena de pràctiques, atès que “hi ha pocs riscos” i fins i tot poden “gaudir del que són els moviments d’aigua, sense massa perills”. En aquest sentit, els primers alumnes han valorat molt positivament tant l’experiència com les instal·lacions del recinte olímpic i la manera com s’ha planificat el mòdul. La resta d’aspirants aniran venint a la Seu al llarg d’aquest mes per a participar-hi.