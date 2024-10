La Dra. Boada presentarà la conferència“ Les cèl·lules mare són un tractament per a l’artrosi de genoll?”

La Dra. Boada, ponent de la conferència (SAC)

El pròxim dilluns, 7 d’octubre, a les 19 hores, el Centre Cultural La Llacuna d’Andorra La Vella serà l’escenari on la Dra. Anna Boada Pladellorens impartirà la conferència “Les cèl·lules mare són un tractament per a l’artrosi de genoll? Dades d’un estudi clínic fet a Andorra”. Aquesta presentació es realitza en el marc del 40è aniversari de la Societat Andorrana de Ciències (SAC) i servirà per a presentar els resultats i la metodologia per a rehabilitar l’artrosi de genoll amb cèl·lules mare.

En el marc d’aquesta conferència la metgessa rehabilitadora presentarà els excel·lents resultats aconseguits amb el tractament Celstem de Celular Clinic en pacients amb artrosi de genoll. Aquest estudi fet a Andorra va ser la tesi doctoral que la Dra. Boada va defensar a la Universitat d’Andorra (UdA), el mes de juny passat.

Celstem és un tractament biològic produït a partir de les cèl·lules mesenquimals del propi pacient, en què es busca abordar la patologia endarrerint o evitant solucions quirúrgiques invasives com les pròtesis en genoll, espatlla, maluc, colze i turmell.

Aquesta conferència, organitzada per la Societat Andorrana de Ciències (SAC), és oberta al públic interessat, amb entrada gratuïta i amb un aforament limitat de 100 places.