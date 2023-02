Arriba el debut de Cande Moreno als Mundials amb la combinada

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno (Agence Zoom)

Els Campionats del Món de Courchevel-Méribel comencen aquest dilluns i ho fan amb Cande Moreno a la cursa combinada. La cita començarà amb el supergegant a les 11:00 hores i continuarà amb l’eslàlom a partir de les 14:30 hores. L’andorrana correrà amb el dorsal 10.

Cande Moreno fa front a una cursa que no és la seva especialitat pel fet de disputar un eslàlom, disciplina que no entrena habitualment. Avui, a Méribel, l’andorrana ha format part de la jornada d’esquí lliure que ha aprofitat per a esquiar la pista de supergegant i per a entrenar en eslàlom en una pista alternativa a la que demà es trobarà en carrera.

“La veritat és que l’eslàlom no es una disciplina que entreni molt. És el tercer dia d’eslàlom que faig aquest any però són sensacions prou correctes. Tot i que m’hagués agradat entrenar-la més, arribo així a la carrera i faré el millor que pugui. Les sensacions no són dolentes, sí que és veritat que em falta ritme, però aniré amb tot”, ha dit l’esquiadora abans del debut de demà als Campionats del Món. Moreno vol, demà, a la mànega d’eslàlom, “arribar a baix fent una mànega neta, sense grans errors, amb un bon ritme de dalt a baix”.

Respecte al supergegant, l’andorrana ha explicat que la pista “té molt bona pinta, està en molt bones condicions i crec que pot anar molt bé”. A més, la detallava així: “És una pista que no conec i que té molts moviments de terreny. Hi ha zones amb ombra i zones amb més sol”. A més, aquesta pista de supergegant és la que es trobarà a la prova de SG del pròxim dimecres: “Està bé entrenar-la i, a més, compta per separat, que em va bé perquè aquest any no he tingut cap bon resultat en súper i em faria falta tenir-ne un de bo ara mateix en aquesta disciplina”.





CALENDARI CAMPIONATS DEL MÓN ESQUÍ ALPÍ 2023

Dilluns 6 de febrer:

Combinada femenina: Cande Moreno

Dimarts 7 de febrer:

Descens femení (entrenament): Cande Moreno

Dimecres 8 de febrer:

Supergegant femení: Cande Moreno

Dijous 9 de febrer:

Descens femení (entrenament): Cande Moreno

Divendres 10 de febrer:

Descens femení (entrenament): Cande Moreno

Dissabte 11 de febrer:

Descens femení: Cande Moreno

Dimarts 14 de febrer:

Qualificacions paral·lel masculí: Joan Verdú

Dimecres 15 de febrer:

Paral·lel masculí: Joan Verdú

Divendres 17 de febrer:

Gegant masculí: Joan Verdú

Dissabte 18 de febrer:

Qualificacions eslàlom masculí

Diumenge 19 de febrer:

Eslàlom masculí