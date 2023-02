Nou triomf del BC Andorra a costa d’un treballador Albacete amb baixes (83-70)

Pilota a l’aire per a començar el BC Andorra – Albacete (ATV)

Primer quart amb màxima igualtat en el partit jugat al pavelló del Govern entre el BC Andorra i l’Albacete Basket amb alternances en el marcador, la qual cosa vol dir que els tricolors no han aconseguit ser superiors al seu rival en aquest temps. Ho evidencia el resultat en acabar aquests primers 10 minuts amb un 17 a 19 a favor dels manxecs.

En el segon quart, de sortida, també s’ha vist que seguiria la igualtat entre ambdues formacions, ja que cap aconseguia assolir diferències substancials. A més, els de Natxo Lezcano es veien força imprecisos, encara que, afortunadament, han estat capaços de reaccionar. Ha estat en els últims 4 minuts del segon quart quan, per fi, els triples han començat a entrar per al BC Andorra clavant-ne 4 de consecutius i posant un 38 a 30 en el lluminós. I llàstima que ha tingut algunes errades en atac perquè hi ha hagut opcions de distanciar-se encara més. Tot i això, s’ha de donar per bo el resultat en arribar al descans amb un 41 a 30 (+11).

A la mitja part s’ha aprofitat per a homenatjar i nomenar socis d’honor a dues persones molt vinculades al bàsquet andorrà. Es tracta d’Elena Sans i Alfons Drets.

En l’inici del tercer quart estava per veure si els del Principat acabarien per desempallegar-se definitivament de l’Albacete, que ha viatjat a les valls amb algunes baixes, o encara hi hauria partit per endavant. I, els primers compassos, amb diverses imprecisions locals feien aparèixer alguns dubtes, encara que també és veritat que el BC Andorra es mantenia sempre per damunt dels 10 punts de diferència al seu favor. Així ha estat fins al so de la botzina que indicava la fi del tercer període, amb un bon 62 a 49 (+13) per als tricolors.

I, arribava el darrer quart, amb un +13, però tot per a decidir perquè els visitants no donaven treva. Però, tampoc donaria el braç a tòrcer el conjunt andorrà que, ara sí, després d’una gran igualtat durant l’encontre, en aquest últim temps, decidia posar terreny pel mig i marxar. L’Albacete ha tirat d’orgull i anotava algun triple per a evitar que el marcador fos encara major. I, ho ha fet bé, perquè els de Natxo Lezcano han tingut fins a 21 punts de marge i gràcies al maquillatge dels visitants s’ha arribat a la conclusió del partit amb un 83 a 70, un +13 per al BC Andorra.

Com a valoracions, destacar els 23 punts de Dee, dels quals 18 en triples (6 de 7) i un autoritari Dos Anjos que imposa la seva llei sota cistella. Maric també ha fet un bon paper. Tot el conjunt ha participat d’un nou triomf tricolor, que ja en suma 18, per tan sols 2 derrotes, sent colíder de la LEB Or amb el Palència.