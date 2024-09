Arrenca, a la Seu, el nou curs de l’INEFC amb alguns alumnes del Principat

Benvinguda a la quarta promoció d’INEFC Pirineus (Foto: INEFC Pirineus)

L’INEFC ha donat aquest dilluns, oficialment, la benvinguda als 44 nois i noies que inicien, enguany, el grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a la Seu d’Urgell. La jornada, que va tenir com a centre neuràlgic el Parc Olímpic del Segre, va incloure durant el matí un raid d’aventura amb proves de piragüisme, escalada, orientació i bicicleta de muntanya, entre d’altres.

Posteriorment, es va dur a terme la inauguració oficial del curs acadèmic 2024-25 amb la presència del director d’INEFC, Eduard Inglés; la directora d’INEFC Pirineus, Sílvia Puigarnau; l’alcalde urgellenc, Joan Barrera; la regidora d’Educació, Christina Moreno, i membres d’entitats esportives i educatives de la zona. Els alumnes van portar les inicials del centre universitari en una petita performance en què van mostrar diferents modalitats esportives.

Cal destacar que el nou alumnat ha accedit als estudis amb una nota de tall de 9,19, i que INEFC Pirineus té per primera vegada complet el seu grau universitari. Entre els quatre cursos i els quatre trasllats d’expedient de joves que s’incorporen procedents d’altres universitats, el conjunt d’alumnes és de 177, 10 dels quals provenen d’Andorra. De fet, a curt termini es podria crear un màster en gestió esportiva en col·laboració amb la Universitat d’Andorra (UdA).





Nou edifici per al 2026-2027

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha expressat la seva satisfacció per la nova promoció que s’incorpora al grau i ha destacat que el creixement d’INEFC Pirineus té “unes arrels sòlides”. Així mateix, ha manifestat que el pas més important, ara per ara, és avançar de forma ràpida en la construcció del nou edifici universitari a l’Horta del Valira. En aquest sentit, Barrera ha lamentat el fet que un informe desfavorable al projecte constructiu de l’UTE hagi alentit el procés. “Hem respost de forma ràpida a l’Oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Lleida i esperem que el mes vinent s’aprovi ja el document, i que es procedeixi a la licitació i adjudicació”, ha afirmat. L’objectiu és que l’edifici pugui estar operatiu el curs 2026-2027 i que les obres comencin la primavera vinent.

Actualment les classes es fan en diferents espais i tenen com a centre neuràlgic el Centre Cultural Les Monges. Tenint en compte que l’augment de número d’alumnes fa necessari habilitar noves aules i despatxos per als docents, fa dues setmanes el consistori urgellenc va aprovar unes obres per a adaptar nous espais al CETAP.