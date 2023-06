Aquest dissabte el Funicamp inicia la temporada d’estiu

El Funicamp en funcionament (Comú d’Encamp)

El Funicamp obrirà aquest dissabte, dia 1 de juliol, les seves portes per a iniciar la temporada d’estiu d’enguany, que s’allargarà fins a l’11 de setembre en horari de 10 a 17 hores. L’última pujada serà a les 16 hores.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat que una de les novetats principals d’aquesta temporada és “l’ampliació i millora del servei d’ebikes que s’ha fet amb Grandvalira en diferents sectors de la parròquia”. L’any 2020 “vam posar en marxa sis tracks, que estaven només als sectors d’Encamp, Els Cortals i Grau Roig, i enguany, amb l’ampliació, arribem fins al Pas de la Casa”. Actualment des del sector d’Encamp es pot accedir a un total de 12 tracks.

Tanmateix, el conseller ha destacat que l’ampliació es complementa amb “una millor senyalització i diferents punts de càrrega elèctrics al llarg de les rutes que permetrà posicionar Encamp en aquest sector de turisme i que amplien abastament el que el Comú va iniciar fa un parell d’anys enrere”.





Activitat de pesca sense mort i visites als orris de Cubil i Encenrrera

Pel que fa a la resta d’activitats, el conseller ha destacat que per “segon any consecutiu renovem la pesca sense mort gratuïta per als menors de 14 anys a l’estany del Cubil, així com les visites a l’orri del Cubil i Encenrrera”.

L’activitat és gratuïta per als nens de 6 a 14 anys, sent els 6 l’edat mínima per a participar. A més, hi haurà un guia especialitzat que ensenyarà les diferents tècniques de pesca als assistents. En el cas dels adults, per a realitzar la pesca sense mort caldrà tenir la llicència de temporada o obtenir la llicència turística de pesca d’un dia a l’Oficina de Turisme d’Encamp o través de la pàgina web de Govern.

La durada de l’activitat serà d’una hora i per a accedir a l’estany del Cubil es pot fer a través del Bus 4×4 que surt des de Solanelles, a peu o en bici. A més, hi ha tres busos habilitats que cobreixen les dues línies fins a l’estany i l’orri del Cubil i l’orri d’Encenrrera i el llac de Pessons.

Durant la temporada d’estiu també estaran oberts el restaurant de Solanelles i el de Pessons.





Altres activitats singulars aquest estiu amb el Funicamp

D’altra banda, el Funicamp oferirà una jornada de portes obertes el dia 6 d’agost, coincidint amb la Purito Andorra, per tal de poder accedir amb facilitat a l’aviatuallament dels Cortals d’Encamp i el 8 de setembre amb motiu del dia de Meritxell.

Entre les activitats previstes aquest estiu es preveuen també dues sortides de senderisme al cap del Rep que clouran amb una sessió de ioga en alta muntanya els dies 29 de juliol i 26 d’agost. Tanmateix, es farà una sessió de ioga a la terrassa panoràmica de l’edifici de Solanelles el 12 d’agost, a les 10:30 hores. La sortida per a les tres activitats serà a les 10 hores des del Funicamp i els inscrits tindrà l’accés gratuït amb el Funicamp. L’aforament és limitat.





Tarifes del Funicamp

En relació amb les tarifes, el viatge bàsic d’anada al Funicamp tindrà un cost de 9 euros, i el d’anada i tornada de 13,50 euros. A banda, hi ha disponibles diferents paquets amb el giny i les activitats que es poden realitzar. Aquestes tarifes i els descomptes disponibles, com la gratuïtat en el Funicamp amb el forfet de Grandvalira o l’Andorra Pass, es poden consultar a www.encamp.ad.

El Funicamp és un dels telecabines més llargs d’Europa que connecta els usuaris des del centre d’Encamp fins a més de 2.500 metres d’altitud en 25 minuts.