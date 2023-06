100 sessions d’activitats esportives dirigides i a l’aire lliure

Sessió de ioga a Sant Romà de les Bons (Comú d’Encamp)

Encamp arrenca demà dissabte les més de 100 sessions d’activitats esportives dirigides a l’aire lliure programades per aquest estiu. La iniciativa es du a terme per quart any consecutiu i forma part del pla de xoc endegat pel comú amb la voluntat de dinamitzar l’espai públic de la parròquia amb activitats a l’exterior.

La primera de les sessions tindrà lloc a Sant Romà de les Bons aquest dissabte, 1 de juliol, i s’estendran fins a finals d’agost, tant a Encamp com al Pas de la Casa. Les novetats d’aquest any seran dues: unes sortides de senderisme al cap del Rep que clourà amb una sessió de ioga en alta muntanya els dies 29 de juliol i 26 d’agost; i les sessions de cycling tindran lloc a la terrassa del nou gimnàs d’Encamp.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernandez, ha destacat sobre les activitats que “seguim ampliant l’oferta esportiva per a aquest estiu, amb novetats i utilitzant nous emplaçaments, com per exemple la nova terrassa del gimnàs d’Encamp”.





Més de 100 activitats previstes per aquest estiu

Les activitats esportives outdoor d’Encamp contemplen sessions de cycling (que es faran els dilluns i dimecres del 3 de juliol al 30 d’agost en dos torns, a les 19:15 i a les 20:15, a la terrassa del nou gimnàs del Complex Esportiu). Aiguagim (els dimarts i dijous del 4 de juliol al 31 d’agost, a les 19:15). Ioga (els dimarts del 4 de juliol al 31 d’agost, a les 20:15 ). I circuit funcional (els dijous del 6 de juliol al 31 d’agost a les 20:15). Aquestes tres darreres activitats es faran a la piscina de la Mola.

A més, els dissabtes es faran sessions especials de ioga a la natura a Sant Romà de les Bons (1 de juliol a les 10:00), al Llac d’Engolasters (15 de juliol a les 10:00) i a la terrassa panoràmica de l’edifici de Solanelles el 12 d’agost (la sessió serà a les 10:30 i la sortida des del Funicamp serà a les 10:00)

Entre les activitats previstes per a aquest any s’incorpora com a novetat dues sortides de senderisme al cap de Rep que clouran amb una sessió de ioga. Les sortides estan previstes per als dies 29 de juliol i 26 d’agost. La sortida tindrà lloc des del Funicamp a les 10:00.

Per a les activitats de ioga és necessari portar màrfega i coixí (opcional). Es recomana per a totes les activitats portar roba i calçat adequat, així com aigua per a hidratar-se.

D’altra banda, entre les activitats previstes al Pas de la Casa hi ha com a novetat una nova modalitat de circuit de muntanya i força (els dimarts i dijous del 4 de juliol al 31 d’agost a les 19:15, a la plaça de l’Església.

També hi haurà sessions especials de ioga a la natura. Es faran els dimecres de 14:00 a 16:00 al peu del telecabina Pioners i al llac d’Abelletes

I finalment, tot i que no serà a l’exterior, entre les activitats dirigides de l’estiu al Pas de la Casa, s’incorpora l’aiguagim els dilluns a les 20:15 a la piscina del Centre Esportiu.

Totes les activitats són gratuïtes i estan encarades per a persones majors de 14 anys (els assistents de 14 a 17 anys hauran d’anar acompanyats per un adult). És obligatori realitzar la reserva prèvia de plaça amb un màxim de 48 hores d’antelació.

La reserva es fa trucant al telèfon +376 732 700 per a les activitats a Encamp i al +376 755 111 per a les activitats del Pas de la Casa, o a les recepcions dels centres esportius.

Les activitats es duran a terme amb professionals especialitzats en cada àmbit com són Valeria Berisso, Forza Fitness, Marxa Nòrdica Andorra i Stage.