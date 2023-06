Èxit de participació al FIET 2023 a l’UdA

Una imatge del Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia celebrat a l’UdA (Universitat)

Aquest divendres, 30 de juny, la Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit la novena edició del Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia (FIET), un espai de trobada que des de l’any 2014 reuneix anualment figures de rellevància internacional relacionades amb el món de la tecnologia educativa. Amb més de vuitanta participants, aquesta ha estat l’edició amb més èxit d’assistència. El nombre de comunicacions presentades, de la seva banda, també ha marcat un màxim històric, amb un total de 24 contribucions, 7 de les quals provinents dels grups de recerca de l’UdA.

Sota el títol “Repensant els espais i els recursos digitals per a l’aprenentatge”, l’edició 2023 del FIET s’ha desenvolupat en bona part a la Sala Sergi Mas, ubicada a l’antiga Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, just davant de l’edifici principal de l’UdA. Investigadors, experts i professionals vinculats amb el món de l’educació i la tecnologia han compartit la recerca i les experiències innovadores més actuals en aquest àmbit, i han debatut sobre la transformació educativa a través de les tecnologies digitals i dels avenços relacionats amb els espais i recursos digitals per a l’aprenentatge.

La jornada ha tingut lloc des de les 10 fins les 19 hores, i s’ha dividit en diverses sessions. La primera activitat del matí era restringida als membres del grups de recerca i s’ha fet dins de la Universitat, mentre que la resta d’activitats programades a la Sala Sergi Mas eren obertes a tots els participants inscrits.

Cal destacar la conferència de Genís Roca, expert en transformació digital, titulada “Tecnologia i educació: on som i cap a on anem”, que ha ofert una perspectiva del moment actual en l’entorn educatiu, ha apuntat les tendències de futur i ha proposat eines per a la gestió de la transformació digital als centres d’ensenyament.

La resta del programa incloïa “El racó de la recerca”, amb les comunicacions presentades, i una “Conversa entre experts” amb la participació de Guillermo Bautista (Universitat Oberta de Catalunya), Francesc Esteve (Universitat Jaume I) i Neus Lorenzo (Societat Catalana de Pedagogia).

Pel que fa a la propera edició de la trobada anual, en el decurs de la jornada s’ha anunciat que el FIET 2024 se celebrarà a la Universitat de Vic.