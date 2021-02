Aquest 2021 estrenem rutina facial nocturna per a despertar-nos radiants cada dia

Si ets de les que es passa tot el dia contra corrent, com jo, que surto al matí a primera hora i que aterra a la seva casa només amb ganes de descansar, et diré que ni tan sols nosaltres tenim una excusa per a no cuidar-nos. Perquè la nostra pell demana a crits amanyagar-se i ens vindran genial, simplement n’hi ha prou amb reorganitzar el nostre temps i treure-li el màxim partit. I si aprofitem les nostres hores de descans perquè la nostra pell estigui completament regenerada? No et perdis aquesta rutina facial nocturna a la qual jo ja m’he apuntat!

Perquè necessites una rutina facial nocturna

Si la nit és el millor moment per a hidratar la cabellera (amb una màscara hidratant) també ho és per a aconseguir que els cosmètics facials actuïn en profunditat sense crear-nos molèsties. Després de posar-nos el pijama, és el moment d’alliberar el nostre rostre de les restes de maquillatge i de totes les impureses que s’han anat acumulant durant el dia. I fins i tot si no t’has maquillat, aquest pas és fonamental per a aconseguir que la pell estigui lliure de partícules externes que la saturen i l’embruten, facilitant l’aparició d’imperfeccions. Simplement has de triar la fórmula de neteja facial més adequada als teus interessos i necessitats i descobriràs en uns pocs minuts la sensació de benestar. Fins que el cotó no surti blanc, continua amb el procés de neteja.

Un tònic en la meva rutina facial nocturna? I tant! Després del netejador, condiciona la teva pell amb aquest cosmètic tan demandat en qualsevol edat que aconsegueix tancar els porus, atenuar les taques, regular la producció de sèu i aportar hidratació. Aquests són tots els beneficis que comporta aquest producte de cosmètica facial que aconsegueix que els cosmètics nocturns actuïn de forma més eficaç.

Els tractaments hidratants i específics són ideals per a aportar una cura extra a la teva pell, actuant sobre les necessitats identificades. L’aigua és el motor de la salut en el teu organisme per dins i per fora, així que aprofita per a dotar d’una profunda hidratació el cutis, alhora que atenues les línies d’expressió i les imperfeccions. Descobriràs els beneficis que tenen els productes nocturns en la cura del contorn d’ulls, en les pestanyes o en els llavis, i no et podràs separar d’ells.

Els aliats de la meva rutina facial nocturna

Clarins

Micellar Cleansing Water, de Clarins. El mix d’extracte de moringa i genciana groga bio són la base d’aquest aigua micelar que elimina les restes de maquillatge sense esforç i que deixa un suau perfum amb notes afruitades i florides. La fórmula també allibera del cutis les partícules de contaminació. El seu preu: 19,50€/100ml

Caudalie

Vinoclean Tònic Hidratant, de Caudalie. Pertanyent a la gamma de netejadors eco-friendly (vegans i naturals), aquesta fórmula fa desaparèixer les impureses i les restes de maquillatge. Amb aigua de roses orgànica i Vilolevure (extracte de llevat de vi), aquest cosmètic de neteja facial aporta hidratació i calma al rostre. El seu preu: 15,50€/200ml

Advanced Night Repair, de Estée Lauder. Aquest sèrum, amb tecnologia Chronolux™ Power Signal, incrementa la producció natural de col·lagen de la pell durant la nit, aconseguint que aquesta adquireixi un aspecte saludable i ferm. La fórmula aporta una profunda hidratació i atenua les línies i potència la creació de cèl·lules noves. El seu preu: 150€/75ml

Martiderm

Acniover Renovador Nocturn, de Martiderm. Aquesta fórmula combina el complex de AHA’s, àcid salicílic encapsulat, niacinamida i extracte de lila per a estimular la regeneració del cutis. La crema nocturna minimitza les imperfeccions i els porus, aconseguint que el rostre estigui hidratat, matificada i uniforme. El seu preu: 19,45€/40ml

Kiehl’s

Midnight Recovery Eye, de Kiehl’s. Aquest tractament de contorn d’ulls afavoreix la reducció de les línies d’expressió, l’inflor dels ulls i les ulleres per a aconseguir que la pell estigui regenerada i reforçada. La fórmula conté un concentrat reparador, que optimitza la microcirculació. El seu preu: 31€/15ml

Laneige

Lip Sleeping Mask, de Laneige. Aquesta màscara nocturna de llavis és ideal per a aportar una profunda hidratació durant les hores de somni al somriure. Està formulada amb potents antioxidants i aconsegueix una eficaç nutrició i un halo de suavitat i elasticitat als llavis. És un tractament ideal per a la cura dels llavis, alliberant-los de la sequedat del maquillatge. El seu preu: 21,99€/20gr

Per bellezactiva.com