Aprovat un pla per a construir habitatges públics per a temporers i joves a Baqueira

Delimitat amb punts vermells, el terreny on es bastiran els habitatges (Govern.cat)

La Comissió d’urbanisme d’Aran, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat, Agustí Serra, ha aprovat aquest divendres un Pla que permetrà la construcció d’allotjament dotacional al nucli de Baqueira, al municipi de Naut Aran. Es destinarà a cobrir les necessitats dels treballadors temporals de l’estació d’esquí de Baqueira Beret i també dels joves amb dificultat per a emancipar-se.

A Baqueira, la manca d’allotjaments disponibles per als treballadors de temporada de l’estació de Baqueira Beret i de les altres activitats turístiques complementàries que s’ofereixen durant l’hivern a la zona ha provocat els darrers anys la proliferació d’autocaravanes a tot el municipi. De fet, l’Ajuntament ha prohibit l’estacionament d’aquest tipus de vehicles a qualsevol espai del terme municipal des de la passada temporada d’esquí. Al mateix temps, el consistori detecta dificultats d’emancipació entre el jovent de Naut Aran.

És per això que l’Ajuntament impulsa un Pla especial urbanístic per a assignar l’ús d’allotjament dotacional per raons de feina i d’emancipació a uns terrenys públics que ja estan qualificats d’equipaments al sector residencial PMU PE-1 de Baqueira. L’emplaçament se situa a l’oest de la població de Baqueira, al sud de la C-28.

Els terrenys es troben en una posició estratègica tant pel que fa al seu accés al transport públic —durant l’hivern funciona la línia Baqueira-Pontaut— com de proximitat a l’estació d’esquí de Baqueira Beret. La ubicació triada permet disminuir la mobilitat privada atès que l’allotjament se situarà allà on es produeix majoritàriament l’activitat dels treballadors temporers, principalment a l’hivern, però també a l’estiu amb la creixent desestacionalització de l’activitat de l’estació d’esquí. El Pla preveu edificis de planta baixa, una i dues plantes, amb un nombre màxim de 60 unitats d’allotjament.

La proposta es valora positivament quant a la voluntat de l’Ajuntament de Naut Aran de promoure la implantació d’equipaments que donin resposta a les necessitats d’allotjament del seu municipi, avançant cap a un territori socialment més sostenible.