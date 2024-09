Operació antidroga Big Bang: Ja es coneixen les penes

Vídeo de la Policia d’Andorra publicat al març de 2023

Pena de sis anys de presó, multa de 40.000 euros i expulsió del país durant 25 anys per a la principal acusada de l’operació antidroga Big Bang. Una pena de presó més baixa que la que va demanar la fiscalia per haver col·laborat. L’altre acusat principal està condemnat a 7 anys de presó, una sanció de 50.000 euros i l’expulsió definitiva del país.

Als altres tres processats se’ls ha imposat una pena de 4 anys d’internament al centre penitenciari. Un d’ells, per cert, no està localitzat. La pena més baixa és de 2 anys condicionals per a un dels condemnats que ha dut a terme un procés rehabilitació de conductes addictives i haurà de fer seguiment des de la UCA.

Una altra de les acusades ha estat definitivament absolta. Els fets es remunten al període entre el 2019 i el 2023 al Pas de la Casa. Un afer que es va destapar arran d’una baralla de carrer entre uns turistes i una persona que subministrava la droga.

La sentència s’ha llegit al Tribunal de Corts i pot ser recorreguda davant el Tribunal Superior.