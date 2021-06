Aprovades les subvencions a les associacions de pares i mares per al menjador escolar per al curs 20-21

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, els pagaments de les subvencions a les associacions de pares i mares d’alumnes als centres d’ensenyament espanyol i francès en concepte de l’activitat de menjador escolar per al curs 20-21.

Així, els criteris d’atorgament de la subvenció per a enguany són de 15.000 euros per cada associació de pares i mares d’alumnes –excepte l’APA del Pas de la Casa, que rep una subvenció paral·lela de l’Escola Andorrana i per tant rep 7.500 euros– i una part proporcional en funció de la quantitat d’alumnes que es queden al menjador escolar.

La xifra total de diners que es destinen a aquestes subvencions s’eleva als 239.795,27 euros per un total de 2.153 alumnes.