APAPMA interposa dues demandes judicials contra el Govern

L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i el Medi Ambient (APAPMA) ha interposat davant la Batllia dues demandes “pel fet que des del Govern d’Andorra no s’ha permès a APAPMA tenir accés i participar en dos expedients sancionadors contra diversos particulars, per diverses infraccions contra la Llei de caça, per considerar el Govern que APAPMA no té qualitat de part interessada en aquests tipus d’expedients”, explica l’entitat en un comunicat.

“Aquest criteri és contrari a dues sentències, una del Tribunal Constitucional de 6 de novembre del 1996, causa 96-6-RE i una altra del Tribunal Superior de Justícia, de 15 de setembre del 2016, causa TSJA-0000027/2016, en les quals aquests dos Tribunals ja van reconèixer la legitimació i qualitat de part interessada d’APAPMA en el marc d’expedients administratius en defensa del medi ambient i la vida animal“, assegura l’organització protectora del medi ambient.

D’altra banda, “atenent a aquest criteri excloent, injustificat i il·legal del Govern d’Andorra i contrari al posicionament dels Tribunals informem que APAPMA abandonarà de forma indefinida la Comissió de Seguiment de la Caça i la Comissió de Seguiment de la Pesca en la que participa en la seva qualitat d’entitat col·laboradora i es plantejarà seriosament deixar de formar part d’altres comissions presidides igualment pel Govern d’Andorra”, conclou el comunicat.