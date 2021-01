Vallnord – Pal Arinsal obté un certificat de control del risc biològic contra la COVID-19

Estació de Muntanya d’Arinsal-Pal (EMAP) ha rebut aquest dijous a la tarda la certificació Biological Risk Control de la mà de OCA Global. Aquesta certificació és vàlida per al servei, neteja, desinfecció, manteniment i gestió del risc de la COVID-19 i a la vegada, protegeix envers a altres tipologies de virus i bactèries. Garanteix la correcta execució dels protocols establerts per l’estació per reduir al màxim el risc de contagi dins de les instal·lacions de Vallnord – Pal Arinsal. Durant els propers mesos d’obertura, l’estació serà de nou auditada per confirmar la correcta aplicació d’aquests protocols, que permetran seguir mantenint la certificació.

De totes les mesures establertes per Vallnord – Pal Arinsal, l’estació destaca la implementació de vinils antimicrobians PURE ZONE® en totes les superfícies de contacte així com el tractament d’espais tancats amb la tècnica de neteja fotocalítica d’ECA System®. A la vegada, es potencia el servei de neteja i ventilació durant tota la jornada en espais comuns d’atenció al client, merchandising, restauració i oficines. S’ha optat també per la reducció del 100% en la impressió de plànols físics i cartes de restauració per evitar la transmissió física de paper, potenciant a l’hora, l’ús de la APP de l’estació. I finalment, l’estació ofereix un test d’antigen setmanal a tots els treballadors de l’estació.

L’objectiu d’aquest certificat és donar seguretat a tots els treballadors i sobretot als clients de l’estació. Es demostra que EMAP compleix tots els protocols i sistemes de prevenció per fer front a la COVID-19. Avalua a la vegada que s’ha fet una correcta identificació dels riscos i que s’ha creat un pla de contingència detallat. Tal com destaca Maria Zorzano, coordinadora de protocols COVID, “aquest certificat recalca la feina i l’esforç realitzat per part de tot l’equip de Vallnord – Pal Arinsal. Es continuarà treballant per mantenir aquest nivell de seguretat a l’estació”.