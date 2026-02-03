Andorra viu un dia històric amb la coronació dels primers Campions del Món de Freeride FIS

L’estació andorrana d’Ordino Arcalís ha viscut aquest dimarts història de l’esquí de freeride amb els primers Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut. I ho ha fet sota unes condicions excepcionals després de les nevades dels últims dies, a més de 30 cm caiguts la nit de dilluns, que han deixat el Basser Negre en perfectes condicions per a la disputa de la prova.
Després d’un inici amb el cel cobert i poca visibilitat, la competició ha pogut començar amb unes condicions perfectes a les 13 h. En un terreny de primera classe, l’estació andorrana ha proporcionat un escenari espectacular per a aquest esdeveniment històric, que ha reunit els millors freeriders del món en un mateix lloc.
Aficionats locals i visitants s’han unit per a donar suport als freeriders i les seves respectives nacions, creant una atmosfera digna d’un debut en uns Campionats del Món. Des de la magnitud de la llegendària cara escollida, el Basser Negre (2.687 m), fins a l’energia del públic, Ordino Arcalís ha estat a l’alçada de les circumstàncies, acollint una competició que ha marcat un nou capítol històric per al freeride.
Snowboard masculí: Liam Rivera signa una victòria dominant per a Suïssa
Liam Rivera (SUI) ha resultat victoriós després d’aconseguir amb confiança una puntuació de 84,33. L’snowboarder suís ha aconseguit una línia neta i segura contra algunes zones rocoses desafiadores, seguida d’una doble acrobàcia espectacular que li ha assegurat un lloc als llibres d’història com el primer campió mundial masculí d’snowboard.
Victor de Le Rue (FRA) ha estat l’últim a sortir, sota una pressió enorme, i ha exhibit un 360 inicial impecable. Una actuació que ha recordat al públic la seva ferotge presència en el món del freeride i que li ha valgut la segona posició amb una puntuació de 80,00. Michael Mawn (USA) ha demostrat una determinació valenta i un gran control de taula al llarg de tota la seva baixada, en el seu retorn a l’escena del freeride per a una única però inoblidable actuació, que li ha atorgat un 69,00 i una sòlida tercera posició en la classificació del Campionat del Món.
“La neu i les condicions eren increïbles. Sempre estic nerviós abans d’una competició, i avui, a la sortida, encara em sentia més nerviós perquè realment volia donar el màxim. L’únic que tenia al cap era clavar la baixada sense pensar en el resultat. Convertir-me en el primer Campió del Món de Freeride de la FIS és com un somni. Aquesta victòria és del meu equip, dels meus companys suïssos i de totes les persones que han donat suport a Suïssa.”
— Liam Rivera, Campió del Món de Freeride FIS d’Snowboard Masculí
Snowboard femení: Mia Jones s’emporta el triomf i Núria Castan Barón és tercera
Mia Jones (EUA) ha ofert una baixada excepcional, demostrant exactament per què lidera la classificació general del Freeride World Tour en la seva temporada de debut. Ha entrat amb confiança en la secció superior, extremadament inclinada, i ha mantingut el control a gran velocitat, un dels elements definitoris de la seva actuació. Tot plegat li ha valgut una victòria contundent amb 84,00 punts i el títol.
Noémie Equy (FRA) ha aconseguit una puntuació de 81,33 i una segona posició molt ajustada després d’optar per una línia agressiva. La baixada de Núria Castán Barón (ESP) ha encès l’afició local, demostrant un cop més que rendeix al màxim als Pirineus, que són casa seva. La catalana s’ha penjat la medalla de bronze i ha tancat el podi celebrant la seva gran actuació, que li ha merescut 79,00 punts. L’snowboarder ha completat una línia molt directa en la qual els jutges han valorat un gran control i dificultat tècnica.
“No m’ho puc creure. L’escenari era increïble i molt divertit. És un honor trobar-me en aquesta posició. Representar els Estats Units al costat de tants altres atletes americans ha estat realment especial; hem vingut aquí com un equip. Hi havia una energia increïble al voltant d’aquesta competició, i això ha fet que l’experiència fos encara més significativa.”
- Mia Jones, Campiona del Món de Freeride FIS d’Snowboard Femení
Esquí masculí: Ben Richards ofereix una actuació guanyadora per a Nova Zelanda
Ben Richards (NZL) ha completat un hat-trick de victòries en només la seva tercera competició professional de la temporada, assegurant-se així el títol de Campió del Món. Ha executat una baixada gairebé impecable, tota una declaració d’intencions que ràpidament s’ha convertit en un dels moments destacats del dia. El seu rendiment constantment dominant li ha valgut una gran puntuació de 91,67.
Ugo Troubat (FRA), que s’ha classificat per als Mundials en gairebé l’últim moment, ha aconseguit una impressionant puntuació de 86,00 i ha portat França fins a la segona posició del podi. El jove debutant Kai Jones (EUA) també s’ha consolidat entre els millors, sumant 76,67 punts i una tercera posició que l’ha situat al podi al costat de la seva cosina, la guanyadora d’Snowboard Femení, Mia Jones (USA).
“Estic al setè cel. Estic molt orgullós de representar Nova Zelanda. No seria aquí sense els molts esquiadors increïbles que han representat el país abans que jo, així que aquesta victòria és per a tots ells. El públic aquí és espectacular i el seu suport ho és tot. Com en qualsevol altra baixada de competició, només intentava apuntar recte i aguantar. Per sort he arribat net fins al final; encara no he assimilat que soc el primer Campió del Món d’Esquí Masculí.”
- Ben Richards, Campió del Món de Freeride FIS d’Esquí Masculí
Aracil exhibeix una gran actuació malgrat no aconseguir puntuar
L’esquiador andorrà, Joan Aracil, ha participat en aquests primers Mundials com a representant del Principat. L’esquiador andorrà no ha pogut puntuar en caure després d’un increïble cork 720, un dels trucs més impressionants que s’han vist durant la jornada, que no ha pogut aterrar bé. Fins aleshores, l’actuació d’Aracil estava essent espectacular amb un backflip i un shifty en una gran línia amb una elevada dificultat tècnica, que en cas d’haver completat, l’haguessin situat en una bona posició de la classificació.
“Estic molt content de la meva baixada, llàstima que no he pogut planxar aquest últim salt, però crec que tota la resta era impecable, perfecte. Em quedo amb això, acabar de polir aquestes cosetes que em queden però estic súper content. He fet exactament el que volia, m’ha faltat una miqueta per a passar les puntes dels esquís en el darrer salt, però ha estat increïble.”
- Joan Aracil, rider andorrà
Per la seva part, Abel Moga ha quedat en 8a posició amb una baixada valorada en 68 punts. El català ha escollit una línia molt arriscada en un corredor estret i rocós, pel qual ha passat amb molta solidesa i creant gran expectació, tot i que els jutges n’hi han penalitzat la fluïdesa. Durant la baixada ha sumat un espectacular backflip que ha aterrat a la perfecció.
“Ha estat tot un honor representar els Pirineus, Catalunya i Espanya en aquest esdeveniment. La competició ha estat una bogeria, a l’altura de les expectatives. La meva ronda l’hauria pogut fer una mica millor, sí, però era diferent… i n’estic content. També perquè ha estat molt bonic, per l’harmonia que hi havia a l’equip, perquè Andorra és un molt bon lloc per a competir i perquè sempre és un honor i un plaer estar al costat dels millors.”
- Abel Moga – 8è al Mundial FIS de Freeride en Esquí Homes
Esquí femení: Victòria històrica per a Polònia
La categoria d’Esquí Femení dels FIS Freeride World Championships s’ha hagut d’aturar per manca de visibilitat després d’una decisió del Director de Competició, prioritzant la seguretat de les atletes. En el moment de la interrupció, 11 de les 16 competidores ja havien completat la seva baixada, superant el llindar de dues terceres parts requerit pel reglament de competició de la FIS Freeride. Per tant, els resultats de la categoria han estat validats.
Zuzanna Witych (POL) ha estat coronada Campiona del Món de Freeride FIS en la categoria d’Esquí Femení. Després d’una actuació poderosa en unes condicions meteorològiques cada cop més adverses, Witych ha mantingut la calma i ha sabut llegir el terreny amb gran intel·ligència, fet que li ha valgut una puntuació de 80,33 i el títol final.
Justine Dufour-Lapointe (CAN) l’ha seguit de prop en segona posició amb 76,33 punts, gràcies a un dels seus característics backflips, una redempció sòlida després d’haver fallat per poc una recepció complicada la setmana passada a Val Thorens. Molly Armanino (EUA) ha completat una baixada neta, combinant estil i precisió en què probablement era la competició més important de l’any.
“La sensació és increïble. L’espera ha estat llarga, i és agredolça tenint en compte el temps i les cinc riders que no han pogut completar la seva baixada, però continua sent aclaparador. Amb prou feines m’ho crec. Representar el meu país com l’única rider polonesa en aquesta competició ho significa tot per a mi. Portar la meva bandera i representar la meva gent ha estat increïblement especial, i no podria estar més feliç d’haver acabat en primera posició.”
— Zuzanna Witych, Campiona del Món de Freeride FIS d’Esquí Femení
França lidera el Rànquing de Nacions
A més dels títols individuals, l’esdeveniment ha introduït un Rànquing de Nacions, una competició per equips basada en medalles que premia el rendiment col·lectiu. S’han atorgat punts als cinc primers classificats de cada categoria, amb un màxim de 100 punts per al primer lloc, contribuint a una classificació general de medalles que ha determinat la nació amb millor actuació.
França ha encapçalat el Rànquing de Nacions, seguida dels Estats Units en segona posició i Canadà en tercera.
Andorra signa una fita històrica per al freeride
Els Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut han marcat un moment històric per al freeride. Amb unes condicions de neu excepcionals, els atletes han mostrat tota la grandesa d’aquest esport en un escenari internacional mentre representaven amb orgull els seus països. Tot i que la competició ha conclòs amb un punt agredolç, els riders s’han posat al límit per a oferir actuacions inoblidables, culminant amb la coronació dels quatre primers Campions del Món de Freeride de la FIS.