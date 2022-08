Andorra Telecom seguirà oferint tot el futbol aquesta temporada

Andorra Telecom seguirà oferint tot el futbol de la temporada 2022 – 2023 de les principals lligues espanyoles i europees, així com la Champions League i l’Europa League.

Movistar Plus+, que comparteix els drets de retransmissió dels partits amb DAZN, ha introduït canvis en els paquets de televisió que es poden veure a Andorra. Així, Movistar+ i la plataforma DAZN s’uneixen per a oferir més hores de continguts que mai i, per aquest motiu també es regularitzen els preus del paquets.

El paquet LaLiga, que inclou els canals LaLiga por M+, DAZN LaLiga i LaLiga SmartBankTV, que oferirà els partits del Futbol Club Andorra, passa dels 25€ al mes als 30€ al mes.

El paquet Liga de Campeones por M+, que oferirà els partits de la Champions League, la Europa League i els millors partits de la Bundesligue, la Ligue 1 i la Sèrie A manté el preu de 20€ al mes.

El paquet que inclou tot el futbol (la suma dels dos paquets anteriors), suposarà un estalvi de 10€ respecte els dos paquets per separat i tindrà un preu de 40€ mensuals.

Finalment, el paquet Movistar+ TotalPlus, que inclou tots els canals de la plataforma, tant de futbol com de totes les altres temàtiques disponibles, augmenta dos euros i passarà a tenir un preu de 72€ al mes.

Els canals de futbol, tant de Movistar Plus+ com de DAZN, estaran disponibles a partir del 12 d’agost amb el descodificador d’Andorra Telecom i a l’aplicació Movistar+ en els dispositius. Andorra Telecom aplicarà els nous preus dels paquets a partir de l’1 de setembre.