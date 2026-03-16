Dos detinguts per tràfic de drogues i prop de 90 per possessió en el darrer dispositiu preventiu i de seguretat

La Policia ha tancat el dispositiu preventiu i de seguretat amb motiu dels diversos festivals que se celebraven al país, des de dijous, amb dues persones detingudes com a presumptes autores de delictes relacionats amb el tràfic de drogues. La primera detenció es va efectuar dimarts al matí a la frontera francoandorrana quan la Policia va aturar un turista de 34 anys que accedia al país amb una pedra de cocaïna amb un pes de 15 grams. L’arrest es va efectuar en el marc dels controls policials que es fan habitualment en matèria de salut pública i que, a més, es van reforçar els dies previs als esdeveniments.
La segona detenció es va efectuar divendres al vespre a l’interior del recinte d’un dels festivals quan es va detectar que un home podria estar venent drogues. Quan els policies ho van comprovar i el van anar a controlar, l’home, un turista de 28 anys, va colpejar un dels agents i va intentar fugir, però el van interceptar a l’exterior amb 57 pastilles d’èxtasi i 18 grams de cocaïna. Per tot plegat, a més de per un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, també se’l va arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública i d’un delicte contra la integritat física i moral.
87 detinguts, la majoria a les fronteres i als festivals
Els darrers dies, 87 persones més han estat detingudes per trobar-se en possessió d’estupefaents, 35 de les quals van ser detingudes a les fronteres i les altres 52, sobretot en l’accés i l’exterior del recinte d’un dels festivals. A la gran majoria se les ha arrestat amb petites quantitats de droga, excepte un grup de quatre turistes, tres de 31 anys i un de 65, a qui es va comissar 41 pastilles d’èxtasi.
En total, en el marc del dispositiu, la Policia ha segrestat als detinguts prop de 200 pastilles, uns 80 grams de cocaïna, més de 35 grams de tusi, uns 36 de metamfetamina, prop de 21 grams d’èxtasi, aproximadament 130 grams d’haixix i uns 40 de marihuana. També s’han trobat petites quantitats de Ketamina i algun segell d’LSD.
Del total de detinguts, la gran majoria són turistes d’entre 20 i 40 anys.
El dispositiu preventiu i de seguretat s’ha tancat sense cap incident destacat d’ordre públic, que era un dels objectius principals d’aquest operatiu tenint en compte la gran afluència de participants que s’han congregat en els diferents esdeveniments que ha acollit el país entre dijous i diumenge.