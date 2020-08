Andorra Telecom llança el servei d’eSIM, la targeta virtual integrada al telèfon mòbil

L’eSIM és una evolució de la targeta de mòbil tradicional. Els telèfons mòbils de darrera generació la porten integrada en un xip intern preparat per poder-hi instal·lar un número de telèfon sense necessitat d’una SIM física.

Andorra Telecom ha llançat aquest nou servei aquest dimarts i estarà disponible per a tots els mòbils que ja incorporin aquesta funcionalitat. “Calculem que en aquests moments hi pot haver a Andorra al voltant de 6.500 telèfons mòbils que ja permeten disposar de l’eSIM. És evident que la xifra anirà creixent amb la sortida de nous models per part dels grans fabricants internacionals”, ha apuntat el portaveu de la companyia, Carles Casadevall.

L’eSIM comporta com a principal avantatge que l’usuari pot disposar de més d’un número en un mateix dispositiu. “És molt còmode tenir, per exemple, en el mateix terminal el telèfon de feina i el personal. I la gent que té targes d’operadors diferents perquè passa molt temps fora d’Andorra, pot tenir-les totes actives en un mateix telèfon”, explica Casadevall.

El client que tingui un telèfon habilitat per a l’eSim pot sol·licitar-la visitant l’agència comercial d’Andorra Telecom o trucant al telèfon 115, on els assessors comercials de la companyia l’informaran del procediment. Per a afavorir la implantació del nou servei,

la tarifa serà un pagament únic de 6 euros, IGI inclòs, el mateix preu fixat per les reproduccions o duplicats de targeta física.

Carles Casadevall ha indicat que la implantació de l’eSim és un pas més en el procés de digitalització de la companyia i evidencia la voluntat d’incorporar els avenços tecnològics que “tot i que ara només són aplicables a una part dels nostres clients, en un curt període de temps se’n generalitzarà l’ús”.