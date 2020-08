Els preveres de l’Arxiprestat de les Valls d’Andorra visiten l’església de Saurí al Pallars Sobirà

Els preveres de l’Arxiprestat de les Valls d’Andorra van fer aquest dilluns la darrera reunió mensual de les que acostumen a fer durant el curs pastoral per analitzar i revisar les diferents qüestions que afecten a l’Arxiprestat. En aquesta darrera reunió van aprofitar per fer una sortida de convivència i fraternitat sacerdotal.

Els preveres de l’Arxipretat van visitar l’església de Saurí (Pallars Sobirà) on van ser acollits per l’Arxiprest de Pallars Sobirà, Mn. Joan Pau Esteban. Van poder contemplar la decoració interior del temple realitzada pel famós artista contemporani Santi Moix i els seus espectaculars frescos. Una pintura al fresc contemporània que uneix la tradició pròpia del romànic català, identificada amb la pintura al fresc, amb una estètica contemporània i innovadora. El plantejament artístic busca unir espiritualitat i natura així com reinterpretar escenes de la tradició cristiana des del prisma de la bellesa de l’entorn i del paisatge d’acord amb la seva pròpia experiència.

De la bellesa de la terra a la bellesa infinita, agrada dir a Mn. Mauri, Vicari General d’Urgell, en presentar els murals de l’artista internacional Santi Moix, que decoren tota l’església inicialment romànica i posteriorment arranjada al segle XVIII. La intervenció pictòrica de l’artista Santi Moix es basa en quatre pilars: la natura com a element de la cosmogonia religiosa, els colors, la gent de la Vall i l’espai de recolliment, meditació i pregària.