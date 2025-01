Andorra revalida l’or al National Team Event del Trofeu Borrufa

Nova jornada de triomfs d’Andorra al Trofeu Borrufa. Foto: Cedida

La pista del Canaro ha acollit aquesta tarda de dimecres el National Team Event del Trofeu Borrufa, una de les proves que genera més expectació en la qual les delegacions dels països lluiten per equips en un eslàlom gegant paral·lel, un format que transmet emoció i competitivitat, amb descensos eliminatoris en què els equips, formats per una esquiadora i un esquiador U14, i una esquiadora i un esquiador U16, van lluitant per a passar rondes fins a arribar a la final, en què es proclama un vencedor.

Els equips derrotats a les semifinals s’enfronten en una petita final per la tercera i quarta posició. La prova no ha defraudat i els joves corredors dels diferents equips han donat la seva millor versió.





Andorra es proclama vencedora de l’NTE

Andorra s’ha tornat a proclamar vencedora del National Team Event. L’equip format per Paula Ledesma (U14), Thomas Breitfuss (U14), Etna Pou (U16) i Max Black (U16) s’ha alçat amb la victòria d’aquesta prova per països en derrotar a l’equip de França 1 en la final. En aquesta, els corredors U14 d’Andorra han guanyat les seves respectives baixades, mentre que en U16 s’han repartit els triomfs, i ha resultat amb un 3 a 1 final que ha donat l’or al conjunt Andorra 1 i la plata a França 1.

Per a arribar a la final, l’equip d’Andorra 1 s’ha hagut d’enfrontar a la semifinal amb els seus compatriotes de l’equip Andorra 2, format per Marc Visa (U14), Xènia Cerro (U16), Aitor Corbalan (U16) i Mia Pintado (U14), que finalment ha quedat en 4a posició després de ser derrotat per l’equip del Regne Unit en la petita final, també per un resultat de 3 a 1. Així, els esquiadors britànics s’han fet amb el bronze.

Aquest dijous es disputaran les darreres proves d’aquest Trofeu Borrufa 2025, amb l’eslàlom U16 i el gegant U14 a les pistes de la Portella del Mig i Les Canals d’Ordino Arcalís a partir de les 10 h del matí.





Seguiment en directe

Tots els resultats de les competicions es poden seguir cada dia a través de la web www.borrufa.com, així com a la web de la Federació Andorrana d’Esquí on hi ha un espai dedicat als resultats de les curses a través del cronòmetre que retransmet en directe les posicions de cada corredor un cop superada la meta. També es pot fer un seguiment tant de la competició com dels aspectes més socials a través de les xarxes del trofeu: Instagram i Facebook. Totes les fotografies oficials dels corredors, així com dels diferents actes socials i lliuraments de premis, estan disponibles per a la seva descàrrega aquí.